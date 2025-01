O fim de uma estrada

Atravesso o rio Douro em Peso da Régua. Pouco depois, ainda pela Estrada Nacional 2, passo por Santa Marta de Penaguião, onde viro à esquerda na direção de Fontes. Prossigo pelas intermináveis curvas da estrada CM 1240, numa paisagem desenhada em socalcos. Seguem-se Santa Quitéria, Paradela do Monte, Soutelo, Cotorinho. A serra do Marão está cada vez mais próxima e os declives são progressivamente mais acentuados. As aldeias vão rareando com a altitude. Sigo as indicações do GPS que me são apresentadas no telemóvel. Estou perto do meu destino para o qual terei que infletir à esquerda, mas não há nenhuma indicação. A estrada é agora mais estreita, feita de um asfalto antigo, de inerte grosso, pontuada por buracos. A sensação com que fico é a de que me estou a aproximar de um lugar que deixou de existir. Não. Paro o carro na berma da estrada e sigo a pé. Estou em Montes, uma pequena aldeia do concelho de Vila Real. Este sítio mereceu uma atenção especial por parte da equipa que estava encarregada de fazer o levantamento da arquitetura popular em Trás-os-Montes e Alto Douro, Octávio Filgueiras, Arnaldo Araújo e Carlos Carvalho Dias. No primeiro volume da Arquitectura Popular em Portugal são mostradas várias fotografias e desenhos. Muito mais tarde, em 2013, Carlos Carvalho Dias publica Memórias de Trás-os-Montes e Alto Douro e conta alguns detalhes sobre a forma como foi feito o levantamento do lugar, referindo alguns diálogos com as pessoas com quem se cruzaram e a forma como viviam. Há um incontido espanto e fascínio nas suas palavras.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt