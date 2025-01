Pensões: geração que nasceu em 1990 mais vulnerável quando chegar à reforma

Os trabalhadores nascidos em 1990 têm carreiras contributivas menores do que as das gerações anterior e seguinte e o seu nível médio de remuneração é também inferior, o que os deixa numa situação de “potencial vulnerabilidade” quando chegarem à idade da reforma. De acordo com uma análise feita para o Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial, 9% destes trabalhadores não tinham qualquer ano de contribuições e 9,5% tinham apenas um.

