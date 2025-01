Miranda Sarmento: Lone Star quer vender 25% a 30% do Novo Banco

O ministro das Finanças diz que a Lone Star não quer vender a totalidade da participação de 75% que detém no Novo Banco. O objectivo, diz, será dispersar uma parte do capital em bolsa.

A Lone Star, fundo norte-americano que controla a maioria do capital do Novo Banco, pretende colocar em bolsa entre 25% a 30% do capital da instituição, e não a totalidade da sua participação. A informação foi avançada, nesta sexta-feira, pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

"O que sabemos por parte do Novo Banco e da Lone Star, e essa informação é pública, é que a Lone Star pretende fazer uma Oferta Pública de Venda [OPV] sobre cerca de 25% a 30% do capital", indicou o governante, à margem do evento Leader's Agenda, organizado pelo ISEG, em Lisboa.

O ministro salientou, ainda, que o Governo nunca teve "informação de que a Lone Star esteja vendedora da totalidade dos 75% que detém no banco". O restante capital do Novo Banco, de 25%, é detido directa e indirectamente pelo Estado português.

Questionado sobre uma notícia do Jornal Económico de que Governo estaria interessado em que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) avance com a compra do Novo Banco, o ministro reiterou que o executivo "respeita a autonomia de gestão da CGD" e indicou que será o banco público a tomar essa decisão. "A CGD fará a avaliação que entender daquelas que são as condições de mercado e daqueles que possam ser desenvolvimentos futuros do mercado", afirmou. "Se a Caixa entender fazer essa avaliação, face a situações que possam vir a ocorrer no futuro, o Governo, depois, tomará decisões com base nessa avaliação".

Miranda Sarmento reafirmou, ainda assim, que o Governo não se imiscui "naquilo que é a gestão da CGD e naquelas que possam ser decisões da Caixa de avaliação de condições de mercado relativamente a concorrentes".

A discussão sobre a venda do Novo Banco – uma operação cujos moldes ainda não estão decididos e que poderá acontecer por via de uma entrada em bolsa ou pela venda directa a outra instituição – ganhou maior relevância nas últimas semanas, depois do fim antecipado do acordo de capitalização contingente (CCA, na sigla em inglês). O final antecipado deste acordo (que se previa que pudesse vigorar até ao final de 2025) foi aprovado pelos accionistas do banco em Dezembro do ano passado, em assembleia geral, depois do aval que já tinha sido dado pelo Ministério das Finanças.

Em vigor desde a venda do Novo Banco ao Lone Star, o CCA previa que o Fundo de Resolução injectasse dinheiro na instituição financeira sempre que esta visse o seu rácio de capital cair abaixo dos 12%. Por outro lado, enquanto o mecanismo estivesse em vigor, o banco estava impedido de distribuir dividendos pelos accionistas.

O fim antecipado do CCA trará benefícios financeiros, sobretudo, para o maior accionista do banco. Para a Lone Star, o fim do acordo não só abriu a porta à venda do banco já durante este ano, como trouxe a possibilidade de o maior accionista poder receber dividendos próximos de 900 milhões de euros em 2025. Já o Estado deixa de vir a ter de injectar mais dinheiro para capitalizar o banco e também poderá vir a receber dividendos na ordem dos 300 milhões de euros.

Para além da Lone Star, o Fundo de Resolução detém uma participação de 13,54% no Novo Banco e a Direcção-Geral do Tesouro e Finanças controla outros 11,46%.