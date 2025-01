Inflação desacelera no início do ano para 2,5%

Subida dos preços da electricidade e fim da isenção do IVA nos alimentos em Janeiro do ano passado explicam parte do abrandamento.

A taxa de inflação em Portugal baixou em Janeiro deste ano para 2,5%, o que significa uma desaceleração do índice de preços em relação ao que se passava em Dezembro, mês em que a taxa ficara nos 3%, indicam as estatísticas provisórias divulgadas nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A variação de 2,5% corresponde à diferença no índice de preços entre Janeiro de 2024 e Janeiro deste ano, ou seja, o índice de preços está 2,5% mais alto do que há um ano, mas em Dezembro esse diferencial era maior, de 3%.

O abrandamento deve-se sobretudo a dois efeitos de base. O INE explica isso mesmo na nota em que divulga esta estimativa. Foi em Janeiro do ano passado que acabou a isenção de IVA lançada pelo anterior Governo de António Costa para uma série de bens alimentares essenciais (do leite aos ovos, passando por algumas carnes peixes, frutas e produtos hortícolas), o que fez com que o fim se reflectisse nos valores da inflação de há um ano, com a qual se faz agora a comparação. E foi na mesma altura que se verificou uma nova subida dos preços da electricidade, levando a que, entretanto, na comparação homóloga, esse factor faça a diferença.

Se no índice global a taxa está nos 2,5%, o indicador da inflação subjacente (do índice que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos, mais voláteis) registou uma variação ligeiramente mais alta, de 2,6%. Mas há também aqui uma desaceleração, porque em Dezembro a diferença fora de 2,8%.

O INE refere ainda que a variação do índice relativo apenas aos produtos energéticos diminuiu para 2,4%. Há uma forte descida tendo em conta que em Dezembro a diferença chegou aos 4,9%. Esta trajectória, recorda o INE, reflecte o tal “efeito de base dos preços da electricidade”. Já o índice que mede a evolução dos preços dos produtos alimentares não transformados (por exemplo, onde se encontra o peixe, as frutas e legumes) diminuiu para 1,8%, uma diferença face aos 3,4% de Dezembro.

Estes são dados ainda provisórios. Os definitivos são publicados pelo INE a 12 de Fevereiro. Em relação ao conjunto do ano de 2024, os dados anteriores do INE, já finais, mostram que a inflação média do ano passado foi de 2,4%.

Além do índice nacional, o INE publica também uma estimativa que permite fazer comparações com outros países da União Europeia e, aí, no Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), a variação é mais elevada: está nos 2,7%, baixando também em relação a Dezembro, mês em que a taxa ficou nos 3,1%.

Para a zona euro, o Banco Central Europeu (BCE) prevê que a inflação já chegue em algum momento ao longo deste ano a 2%, caminhando para o valor que é o objectivo de médio prazo definido para a evolução dos preços no conjunto dos 20 países que partilham o euro.

Por considerar que o processo de descida da inflação está “bem encaminhado” e confrontado com a necessidade de não deixar a economia europeia permanecer estagnada, o BCE decidiu na quinta-feira voltar a baixar as taxas de juro de referência em 0,25 pontos percentuais, de forma a reduzir os custos de financiamento para as empresas e os particulares.