Crescimento de 1,5% no último trimestre de 2024 não deverá ser sustentável. Mas as perspectivas para a variação anual do PIB em 2025 ficaram agora bem mais favoráveis.

Continuar a crescer muito acima da média europeia com base num aumento histórico do rendimento das famílias não deverá ser possível durante muito mais tempo, mas ainda assim o ponto de partida mais favorável garantido agora pelo forte desempenho no quarto trimestre do ano passado, já deverá ser o suficiente para colocar a economia portuguesa, mesmo numa conjuntura internacional difícil, a caminho de um crescimento acima dos 2% em 2025.