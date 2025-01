Execução orçamental com excedente acima das expectativas do Governo

Mais de 1600 milhões de euros acima daquilo que era esperado pelo Governo em Outubro, o saldo final das contas públicas no ano passado ficou em terreno positivo, dando razões para optimismo relativamente ao que poderá acontecer ao saldo que irá ser reportado a Bruxelas. O Governo para já reafirma a meta de um excedente de 0,4% do PIB em 2024.

De acordo com a informação disponibilizada esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças, o saldo orçamental em contabilidade pública de 2024 cifrou-se em 354,1 milhões de euros. É um valor substancialmente mais favorável para as contas públicas do que aquilo que era estimado em Outubro quando o Governo apresentou a sua proposta de OE para 2025.

Nessa altura, Joaquim Miranda Sarmento apontava para que, em 2024, em contabilidade pública, se registasse um défice de 1261 milhões de euros. Em contabilidade nacional, a meta definida pelo ministro das Finanças era de um excedente equivalente a 0,4% do PIB.

Os dados divulgados esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças para a execução orçamental da totalidade do ano passado são estimados em contabilidade pública, uma metodologia em que, por exemplo, se registam as despesas no momento em que elas são pagas. É um método com diferenças importantes relativamente à contabilidade nacional, que é usada no cálculo do saldo orçamental reportado às autoridades europeias e onde, por exemplo, se registam as despesas no momento em que o Estado assume o compromisso de as realizar.

No comunicado em que anunciou os resultados da execução orçamental em contabilidade pública, o Ministério das Finanças salienta a melhoria verificada face ao que era previsto, mas mantém a mesma estimativa de saldo em contabilidade pública. “Perante a execução orçamental conhecida [esta sexta-feira] para as Administrações Públicas em contabilidade pública, o Governo está confiante que o país atingirá um excedente orçamental de 0,4% do PIB em 2024, em contabilidade nacional”, afirma o documento.

Os dados da execução revelam que a despesa pública cresceu 9,2% em 2024 face ao ano anterior, enquanto a receita aumentou apenas 2,5%, o que explica a diminuição muito significativa do valor do excedente, que em 2023 foi de 7592 milhões de euros em contabilidade pública. Os dados de 2023 são no entanto fortemente influenciados pela transferência do Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD) para a CGA no valor de 3018,3 milhões de euros, operação sem qualquer impacto em contabilidade nacional.

Em comparação com a estimativa realizada em Outubro, a receita das Administrações Públicas ficou 1934 milhões de euros abaixo, ao passo que a despesa foi menor em 3549 milhões.

Os dois valores são mais baixos especialmente por causa da execução inferior ao previsto registada nos investimentos, que afectaram o nível da despesa, mas também as receitas recebidas da UE.