O (des)encontro de Leiria com a alta velocidade

No eixo ferroviário de alta velocidade Lisboa-Porto, Leiria é a cidade que mais vai beneficiar face ao que existe neste momento. Em 2032, a região vai ficar no centro da nova linha entre Lisboa e Porto, com uma redução enorme do tempo de viagem por via ferroviária para as duas áreas metropolitanas. Um habitante de Leiria fica tão próximo da estação 22do Oriente como um habitante de Sintra. Isto muda tudo.

Mas isso não é para já. A alta velocidade vai chegar primeiro do Porto a Soure, ficando Leiria (e a linha do Oeste) à margem da primeira fase. O encontro com o comboio do futuro e as vantagens que ele trará fica assim adiado.

A actual estação de Leiria tem os dias contados. A linha do Oeste vai ser desviada para a Barosa, nos arrabaldes da cidade, local onde a nova estação será articulada com a alta velocidade. E onde está o plano de mobilidade para se chegar à nova estação? Vai Leiria perder competitividade por colocar a estação longe do centro da cidade?

Episódio gravado ao vivo na estação de Leiria a 31 de Janeiro de 2025, no âmbito da conferência "Alta Velocidade: O factor-chave da mobilidade". O Sobre Carris esteve presente a convite do jornal Região de Leiria.

