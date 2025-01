Beethoven, Maria Callas ou um guarda-rios na carteira? É o que o BCE quer

O Banco Central Europeu (BCE) vai lançar, durante o corrente ano, um concurso para o desenho das novas notas de euro, com temas que já estão pré-seleccionados e versarão a “cultura europeia: espaços culturais partilhados” e “rios e aves: resiliência na diversidade”.

O anúncio foi feito esta sexta-feira, e a selecção dos desenhos finais, a fazer em 2026, envolverá a participação dos cidadãos europeus.

Contudo, as primeiras novas notas só entrarão em circulação “vários anos após a decisão final sobre os desenhos e o processo de produção subsequente”, avança a banco central.

Entre as figuras culturais pré-seleccionadas para a frente das notas está a soprano Maria Callas, o compositor Ludwig van Beethoven, os escritores Miguel Cervantes e Bertha von Suttner, e ainda o pintor Leonardo da Vinci e a prémio Nobel da física Marie Curie. Os versos destas notas versarão temas e espaço culturais, desde artistas de rua a bibliotecas.

O segundo grande tema é “rios e aves”, realçando “a resiliência e a diversidade dos ecossistemas naturais da Europa”, e a “importância da protecção da natureza e do ambiente”.

E as escolhas recairão sobre uma trepadeira-dos-muros, um guarda-rios, uma colónia de abelharucos, ou ainda uma cegonha-branca, um alfaiate e um ganso-patola.

Já o verso das notas deste tema incluirá imagens alusivas a órgãos institucionais da União Europeia, incluindo a do BCE.

“É com entusiasmo que apresentamos estes motivos da vida real, que reflectem o nosso compromisso com a Europa e celebram o seu património cultural e o seu ambiente natural”, afirma Christine Lagarde, presidente do BCE, na informação divulgada, acrescentando ainda que “as novas notas simbolizarão a nossa identidade europeia comum e a diversidade que nos torna fortes.”

Compromisso com o numerário

Para a escolha dos temas contribuíram as sugestões apresentadas por dois grupos consultivos multidisciplinares compostos por pessoas da área do euro, sendo consentâneas com as preferências sobre os temas expressas por mais de 365.000 cidadãos europeus em inquéritos públicos realizados no Verão de 2023 e em grupos focais conduzidos entre Dezembro de 2021 e Março de 2022.

O lançamento de novas notas acontece numa altura em que os pagamentos digitais assumem uma relevância crescente e que está em curso o projecto de criação do euro digital. Ainda assim, o BCE garante a continuação de dinheiro físico.

“Estamos a desenvolver novas notas de euro, porque temos um compromisso com o numerário no presente e no futuro. As notas de euro são um símbolo da unidade europeia e, com os novos motivos, celebramos a nossa história comum e o empenho num futuro sustentável”, afirma Piero Cipollone, membro da Comissão Executiva do BCE, citado no comunicado.