Luxemburgo-Suíça: 1-0? (segunda parte)

1. Seguindo o texto anterior, vejamos certas máximas da Advogada-Geral (AG) no Proc. C‑600/23 do TJUE, numa das questões em aberto: "1) Opõe‑se o artigo 19.°, n.º 1, [TUE], lido em conjugação com o artigo 267.° [TFUE] e com o artigo 47.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia [a seguir “Carta”], à aplicação de disposições de direito nacional como os artigos 24.° e 1713.°, n.º 9, do Código Judiciário belga, que prevêem o princípio da autoridade do caso julgado, a uma sentença arbitral cuja fiscalização da conformidade com o direito da União Europeia foi efectuada por um órgão jurisdicional de um Estado que não é membro da União, que não pode submeter uma questão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia?".

2. Os jogadores europeus: art.º. 19.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia (o Tribunal de Justiça da União Europeia garante o respeito do direito na interpretação e aplicação dos Tratados. Os Estados-Membros estabelecem as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela jurisdicional efectiva nos domínios abrangidos pelo direito da União); art.º. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, dispõe sobre a competência do TJUE; art.º. 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia:” Toda a pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da União tenham sido violados tem direito a uma acção perante um tribunal nos termos previstos no presente artigo”.

3. Questiona a AG: o direito da União exige um recurso específico que seja suficiente para assegurar uma tutela jurisdicional efectiva no caso das sentenças arbitrais no domínio do desporto? Frisa que o único tribunal judicial competente para fiscalizar a sentença arbitral proferida pelo TAS é o Tribunal Federal Suíço, mas os fundamentos para a fiscalização desse tribunal são limitados. Dito isto, o seu fito é propor ao TJUE que “formule uma interpretação específica adequada à arbitragem obrigatória, como a realizada pelo TAS no âmbito do sistema de resolução de litígios da FIFA”.

4. Distingue a arbitragem desportiva da comercial, em dois elementos: o primeiro, reside no carácter voluntário da arbitragem comercial, por oposição ao carácter obrigatório das regras de arbitragem da FIFA. “Os intervenientes desportivos não podem optar por submeter os seus litígios, nos quais contestam as regras ou decisões da FIFA, a qualquer outro sistema de decisão que não sejam os procedimentos disciplinares internos da FIFA e, posteriormente, o TAS. A não aceitação da competência obrigatória do TAS impede os jogadores de jogar e os clubes de competir”.

5. “A segunda diferença entre a arbitragem comercial e o sistema de resolução de litígios previsto nos Estatutos da FIFA é a auto-suficiência deste último sistema em termos de execução. Se uma das partes num processo de arbitragem comercial se recusar a dar cumprimento a uma sentença arbitral, a outra parte terá de recorrer aos tribunais ordinários para a executar”. “Em contrapartida, se uma parte se recusar a executar uma sentença do TAS por considerar que esta viola o direito da União, essa parte não pode simplesmente recusar‑se a cumprir a sentença, nem a FIFA necessita de instaurar um processo de execução no órgão jurisdicional nacional. A FIFA pode executar, ela própria, a sentença.”

6. “O princípio da tutela jurisdicional efectiva exige, […] uma via judicial directa para apreciar e, se necessário, impedir a aplicação das regras da FIFA que sejam contrárias ao direito da União. Uma sentença arbitral que declara a conformidade das regras da FIFA com o direito da União não pode obstar ao poder de um órgão jurisdicional nacional de fiscalizar essa conformidade por si próprio, submetendo, se necessário, a questão da interpretação do direito da União ao Tribunal de Justiça”.” Assim, a atribuição de “autoridade do caso julgado a uma sentença arbitral relativamente à sua conclusão de que o direito da União não foi violado é contrária ao princípio da tutela jurisdicional efectiva”. “Um órgão jurisdicional nacional deve, portanto, poder proceder à fiscalização das regras da FIFA em relação a todas as regras do direito da União, sem prejuízo de uma decisão do TAS”.

7. Prossegue: “entendo que o princípio da tutela jurisdicional efectiva exige que tanto o acesso aos órgãos jurisdicionais nacionais como os seus poderes de fiscalização sejam alargados em relação à arbitragem obrigatória, para além dos seus actuais poderes em relação à arbitragem comercial.”

8. A final, propõe uma resposta positiva à questão inicial que lhe foi colocada pelo tribunal belga: sim, as normas europeias opõem-se àquelas disposições do direito belga.

9. Será desta e uma vez mais pelo TJUE?