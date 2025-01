Selecção de futsal vence na Macedónia e mantém pleno de vitórias

A selecção portuguesa de futsal manteve nesta sexta-feira o registo 100% vitorioso, após golear 5-1 na Macedónia do Norte, na terceira jornada do Grupo 7 de ronda principal de qualificação para o campeonato da Europa de 2026.

Apesar do domínio quase total, o conjunto luso precisou de sofrer o primeiro golo para soltar a sua veia goleadora, reagindo ainda antes do intervalo, quando já comandava por 3-1.

Portugal, que tinha vencido em Andorra, por 7-2, e batido, em casa, os Países Baixos, por 4-2, comanda com o pleno de nove pontos, seguido dos neerlandeses, que ainda jogam com Andorra, com três, enquanto o seu rival tem um, tantos quantos a Macedónia.

Os pupilos de Jorge Braz foram mais fortes praticamente toda a partida, mas foram os anfitriões a inaugurar o marcador, aos 9 minutos, com Jakub Ramadan a combinar com um companheiro na esquerda e a surgir liberto na área a encostar.

Volvidos somente dois minutos, aos 11', Diogo Santos, na direita, tirou um adversário da frente e, mesmo reduzindo o seu ângulo de remate, "disparou" indefensável para o empate, que o "capitão" João Matos desfez aos 16, antecipando-se ao defesa e guarda-redes para desviar para a baliza uma bola cruzada por Bruno Coelho.

Portugal rematava mais do dobro do adversário pelo que foi com naturalidade que Neves, aos 18', fez o terceiro, com um ensaio de fora da área, após canto, que o guarda-redes não terá visto.

Se dúvidas houvesse quanto ao rumo da partida, o mesmo Neves, com emenda, na cara do guarda-redes, fez o quarto, um minuto antes de Pany Varela, aos 30', fazer o 5-1, com remate à meia-volta, quando estava de costas para a baliza.

Na etapa complementar, Portugal controlou mais facilmente o seu opositor, que não teve muitos hipóteses de sequer rematar à baliza.

Na quarta-feira, Portugal volta a jogar com a Macedónia do Norte, agora em Odivelas.

Os vencedores de cada um dos 10 grupos vão juntar-se aos anfitriões Lituânia e Letónia na fase final do Europeu, enquanto os oito melhores segundos classificados terão de passar por um play-off, em Setembro de 2025.

A fase final do Campeonato da Europa vai decorrer entre 18 de Janeiro e 8 de Fevereiro de 2026.