Portugal tenta segunda presença consecutiva no Mundial de râguebi

Com uma fase de qualificação mais acessível, a selecção portuguesa de râguebi começará por defrontar no Estádio do Restelo a Bélgica.

Quase 500 dias depois de Portugal conquistar a vitória mais importante da história do râguebi português, derrotando, em Toulouse, as Ilhas Fiji (24-23) no último jogo que disputou no Campeonato do Mundo de 2023, os “lobos” começam neste sábado no Estádio do Restelo (19h30, SportTV) a tentar garantir nova proeza: assegurar uma inédita segunda presença consecutiva naquele que é considerado o terceiro maior evento desportivo mundial – apenas superado pelos Jogos Olímpicos e Mundial masculino de futebol. Apesar de ser favorita, a equipa portuguesa começará por defrontar a Bélgica, selecção que há um ano derrotou Portugal.

Com duas presenças em Mundiais (2007 e 2023), sempre garantidas no photo finish - vitórias no play-off que apura a última selecção -, Portugal terá a partir deste ano a tarefa muito facilitada para entrar na elite do râguebi.

Após anos de muito conservadorismo, a World Rugby, entidade que tutela a modalidade, cedeu e anunciou no ano passado que o Mundial 2027, que será disputado na Austrália, contará com a presença de mais quatro países – passará de 20 para 24 selecções. E a Europa acabou por ser o continente mais beneficiado: terá direito a quatro dos 12 lugares que estão ainda em aberto, o dobro do que aconteceu até ao último Mundial 2023.

Com Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Argentina, Inglaterra, Irlanda, Escócia, França, Itália, Fiji e Japão com qualificação garantida, por terem terminado o Mundial 2023 nos 12 primeiros lugares, o Rugby Europe Championship (REC) 2025 servirá de fase de qualificação na Europa, garantindo aos quatro primeiros classificados o apuramento directo - o quinto classificado terá acesso a um torneio de repescagem.

O REC 2025 começará com uma fase inicial de dois grupos, sendo que no A estarão a Geórgia, a Espanha, os Países Baixos e a Suíça. No B, Portugal terá como rivais a Roménia, a Alemanha e a Bélgica.

Se no Grupo A a Geórgia e a Espanha são favoritas a garantirem as duas primeiras posições que darão o apuramento directo para o Austrália 2027, no Grupo B Portugal e Roménia são os principais candidatos, e, no primeiro jogo disputado nesta sexta-feira, os romenos receberam e venceram os alemães, conquistando o ponto de bónus ofensivo: 48-10.

Com este resultado, um triunfo português neste sábado, no Restelo, contra a Bélgica deixaria os “lobos” com pé e meio no Mundial 2027 – na semana seguinte, Portugal recebe a Alemanha -, mas a história recente tem demonstrado que os “diabos vermelhos”, apesar de serem apenas 28.º no ranking da World Rugby, são tudo menos uma presa fácil para os portugueses (16.º classificados).

Para tentar evitar nova surpresa, o neozelandês Simon Mannix, que assumiu em Abril do ano passado o comando do “XV” português, irá colocar frente aos belgas uma equipa experiente, sendo que 12 dos 23 jogadores convocados actuam nos campeonatos franceses.

Apesar de ter três baixas importantes por lesão - Lucas da Silva, Francisco Fernandes e Raffaele Storti -, Portugal terá na equipa inicial jogadores que brilharam no último Mundial, como José Madeira, Nicolas Martins, Samuel Marques, Rodrigo Marta, Tomas Appleton, Vincent Pinto e José Lima.