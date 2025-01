Portugal embarca em novo “David contra Golias” no Mundial de andebol

Selecção nacional estreia-se nas meias-finais do torneio frente à Dinamarca, actual tricampeã do mundo. Haverá margem para nova surpresa?

A Dinamarca é a actual tricampeã do mundo de andebol. Não será preciso dizer mais para se perceber o grau de adversidade que Portugal vai enfrentar esta noite (19h30, RTP), quando entrar novamente na Unity Arena, em Oslo, para se estrear nas meias-finais de um Mundial. Num certo sentido, nada mudou. A selecção nacional continuará a vestir o fato de outsider e o adversário a encarnar o papel de favorito, mas desta vez já com todas as campainhas a soarem para a possibilidade de uma eventual surpresa.

De resto, o que Portugal tem feito nas últimas semanas, na Noruega, é ir acumulando surpresas. Ou meias-surpresas, para sermos rigorosos, já que aquilo que tem construído desde que Paulo Jorge Pereira assumiu o comando técnico, no final de 2016, é mais do que suficiente para deixar os adversários em alerta. Só nesta trajectória, passou por cima do Brasil, da Noruega, da Espanha e da Alemanha — e pelo meio empatou com a Suécia.

A Dinamarca, como costuma dizer o seleccionador português, será “apenas” mais uma montanha para escalar. Uma das mais desafiantes, porém. Os dinamarqueses não só conquistaram o Mundial em 2019, 2021 e 2023, como somam mais três medalhas de prata e uma de bronze na competição. No total, em 28 edições acabaram no top4 em 14 delas, enquanto Portugal entrou pela primeira vez no top8, antes de dar um passo em frente rumo às meias-finais, que ontem começaram com um triunfo da Croácia sobre a França (31-28).

???????? ?? ????????????, ?????????? ?? ??????h???? ?? Portugal às portas da Final. Desta vez o Golias é tricampeão mas a pressão está toda do lado de lá. Até ao fim! ???? #heroisdomar #portugal #andebolportugal pic.twitter.com/Jy7y6fEGFi — Federação de Andebol de Portugal (@AndebolPortugal) January 30, 2025

O que passa pela cabeça do staff e dos jogadores portugueses nesta altura? “Só pensamos na Dinamarca, não pensamos muito no que fizemos até agora, porque, de certa forma, é perder tempo. Estamos orgulhosos, vivemos um momento ímpar do andebol português, vale o que vale, mas ainda temos a oportunidade de fazer um bocadinho melhor”, apontou Paulo Jorge Pereira, na antevisão do embate com os nórdicos.

Para Portugal, mais importante do que pensar numa medalha — em caso de derrota hoje, disputará ainda o jogo que valerá o terceiro lugar —, é concentrar todas as energias para contrariar o potencial da Dinamarca. “Sabemos perfeitamente onde estão os factores que nos podem conduzir a ser mais competitivos. Se os fizermos bem, vamos poder ser mais competitivos e, se assim for, é possível vencê-los”, acrescentou o seleccionador nacional.

A vantagem de ser estreante nestas andanças é que toda a pressão e responsabilidade está do lado contrário. E a verdade é que, neste torneio, a selecção nacional tem sido capaz de ultrapassar diversos tipos de obstáculos, graças à “força extra” que Paulo Jorge Pereira detecta nos atletas e que, por vezes, não sabe de onde vem.

O saldo dos encontros entre as duas equipas é totalmente favorável aos dinamarqueses, que venceram todos os seis jogos disputados — o último aconteceu na fase preliminar do Euro2024, com 37-27 no marcador. Mas o momento também tem uma palavra a dizer no desfecho e os níveis de motivação que reinam entre a comitiva portuguesa, conjugados com o grande Mundial que vários dos atletas estão a protagonizar, podem baralhar as contas.

Independentemente do resultado, Paulo Jorge Pereira deixa um desejo, à luz da campanha de superação actual: “Espero que isto que estamos a fazer sirva para, de uma forma definitiva, que todos entendam que o desporto tem que ter um espaço diferente, tal como a cultura, e não se pode dizer que não é importante”.