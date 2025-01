Portugal cai no Mundial mas continua inteiro no andebol

Selecção nacional perdeu frente à anfitriã, favorita e tricampeã do mundo na segunda meia-final do torneio. No domingo, tentará regressar a casa com a medalha de bronze.

A Dinamarca não perde há 36 jogos em Campeonatos do Mundo de andebol e nesta sexta-feira voltou a perceber-se porquê. Só uma selecção deste nível, tricampeã mundial e com muitos dos melhores intérpretes da actualidade, poderia pôr um ponto final na caminhada histórica de Portugal rumo a uma impensável final do torneio. Desta vez, imperou a lógica e o favorito afastou a sensação da prova: em Baerum, os nórdicos ganharam por 40-27 e empurraram os portugueses para a luta pelo lugar mais baixo do pódio.

O jogo arrancou de forma tão improvável quanto castigadora para a selecção portuguesa, que aos três minutos teve de lidar com um momento de três exclusões em simultâneo. Nessa altura, a Dinamarca já ganhava, fruto de uma entrada assertiva, e quando foi reposta a igualdade numérica os nórdicos lideravam por 5-2.

Com o ambiente na Unity Arena naturalmente favorável a um dos anfitriões do torneio, e com uma equipa profunda em soluções de primeiro nível, os dinamarqueses foram gerindo a vantagem. E quando Portugal conseguia bloquear algumas linhas de passe, o talento individual de Mathias Gidsel, o melhor jogador do mundo na actualidade, fazia a diferença.

Ainda assim, e depois do golpe anímico que significou também o desperdício dos dois primeiros livres de sete metros, a selecção nacional entrou nos eixos. Variou mais as acções de ataque, começou a descobrir o pivot (primeiro Iturriza, depois Frade) com mais frequência e encontrou em António Areia a solução para os sete metros (converteu três em três na primeira parte).

O momento de viragem no primeiro tempo surgiu a 13-12, quando Diogo Rêma fez uma defesa de classe que permitiu a Portugal uma transição ofensiva. Só que um erro técnico (foram vários na primeira fase do jogo) transformou um potencial empate numa desvantagem mais alargada, que a Dinamarca geriu até ao intervalo.

O 20-16 com que arrancou o segundo tempo penalizava em demasia os turnovers portugueses, aos quais se juntou uma mão-cheia de enormes defesas de Emil Nielsen, guarda-redes do Barcelona e uma das estrelas da companhia. Ia ser necessária uma segunda meia hora que eliminasse os cinco primeiros e os cinco últimos minutos da etapa inicial, os mais erráticos da prestação portuguesa.

Iturriza deu o mote com o primeiro golo pós-reatamento, mas foi um indicador enganador. Com uma simplicidade desarmante, a Dinamarca foi capitalizando quase todas as acções ofensivas e disparou para 29-20 aos 40 minutos. Portugal tentou defender em 5x1, em 4x2, em 3x3, mas não encontrava antídoto para parar Gidsel e companhia. Muito por força da intensidade que a Dinamarca coloca nas transições ofensivas e defensivas.

O seleccionador dinamarquês, Nikolaj Jacobsen, tinha avisado na véspera, entre elogios ao adversário, que faltava perceber se Portugal conseguia aguentar uma hora de alta intensidade. E que o jogo também iria servir para tirar dúvidas sobre a influência de cada um dos guarda-redes. Nesse capítulo, Nielsen provou por que razão tem os melhores números do Mundial, acumulando seis defesas de dificuldade acrescida no arranque do segundo tempo.

A partir de dado momento, o guarda-redes dinamarquês, com 14 defesas em 34 remates, parecia um muro intransponível. Um camião estacionado em frente a uma baliza com seis metros quadrados. Salvador Salvador lá encontrou uma brecha, António Areia continuou a decifrar os segredos dos sete metros, mas os estragos eram demasiado profundos, sem reparação possível.

Os últimos 10 minutos, já com 34-24 no marcador, serviram apenas para se apurar a dimensão do desaire. A máquina dinamarquesa não dava sinais de abrandar e, quando não era Nielsen (eleito o melhor em campo), eram os postes a frustrar os portugueses. Tal como aconteceu em todos os restantes jogos deste Mundial, os campeões do mundo fecharam as contas com uma margem superior a 10 golos, deixando mais um sinal de autoridade para uma final entre anfitriões - o embate com a Croácia, que também recebeu parte do torneio, está agendado para domingo, às 17h.

Antes, pelas 14h, Portugal vai entrar em campo pela última vez nesta competição, com a perspectiva de regressar a casa com uma medalha. Aconteça o que acontecer diante da França, a selecção nacional já fez história em toda a linha. Aconteça o que acontecer, sairá inteira desta aventura, depois de ter conquistado o respeito da comunidade do andebol.