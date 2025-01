Mónaco-Benfica e Sporting-Dortmund na Liga dos Campeões

Já se sabia que só havia dois adversários possíveis para cada uma das equipas portuguesas presentes no play-off de acesso aos oitavos-de-final da nova Liga dos Campeões e o sorteio desta sexta-feira, em Nyon, colocou o Mónaco no caminho do Benfica e o Borussia Dortmund na rota do Sporting. Os embates estão agendados para 11/12 e para 18/19 de Fevereiro.

Benfica e Sporting apuraram-se na derradeira jornada da fase de liga da competição, ambos no segundo lote de equipas, o que significa que terão de disputar ainda uma eliminatória de acesso à próxima fase (ao contrário dos oito primeiros, que se qualificaram directamente). Os "encarnados", com o triunfo em Turim, entraram no sorteio na pele de cabeças de série, os "leões", após o empate com o Bolonha, integraram a vaga dos não cabeças de série.

Isso explica por que razão o Benfica jogará a primeira mão fora de casa, ao contrário do Sporting. E fá-lo-á num estádio que conhece bem, onde competiu no dia 27 de Novembro do ano passado, precisamente na presente edição da Champions. Nesse encontro, em que sentiram muitas dificuldades, as "águias" estiveram a perder até aos últimos minutos, mas deram a volta na recta final e impuseram-se por 2-3.

Mónaco, recordista de recuperações

Essa foi uma das nove derrotas em 30 jogos que o Mónaco sofreu nesta temporada (três delas aconteceram nas provas europeias), com a equipa treinada pelo austríaco Adi Hutter a ocupar actualmente o terceiro lugar na Liga francesa. Atravessa um período de intermitência de resultados (nos últimos 10 jogos ganhou três, empatou três e perdeu quatro), mas tem um plantel de qualidade, que parte habitualmente de um 4x2x3x1, nomeadamente nos jogos de maior exigência.

O jovem criativo marroquino Ben Seghir, de 19 anos, tem sido uma das figuras de destaque (30 jogos, sete golos), devidamente acompanhado por Maghnes Akliouche, Golovin, Minamino ou Embolo nas acções ofensivas. Do ponto de vista defensivo, o Mónaco depende muito dos equilíbrios a meio-campo assegurados por Denis Zakaria e do central Thilo Kehrer, como patrão da defesa.

Uma das características mais vincadas desta equipa francesa é a capacidade de recuperar bolas, quer no meio-campo defensivo, para depois activar transições, quer com uma linha de pressão mais alta, dificultando a primeira fase de construção do rival. Tudo dependerá da estratégia de Adi Hutter. Certo é que, na fase de liga, o Mónaco foi a equipa da Liga dos Campeões com mais recuperações de bola: um total de 371, contra 350 do Benfica.

"Já jogámos contra o Mónaco, fizemos lá um grande jogo. É uma fase diferente, a eliminar, sabemos que têm muita qualidade. Estamos sempre preparados para defrontar grandes equipas", resumiu Simão Sabrosa, representante do Benfica no sorteio, mostrando-se agradado com o novo formato da competição. "Tem sido tudo muito incerto até ao final dos jogos".

Convulsão e mudança em Dortmund

Do lado do Sporting, a intenção será aproveitar a temporada menos conseguida de um adversário habituado à alta-roda do futebol europeu, que foi finalista da Liga dos Campeões na temporada passada (perdeu a final com o Real Madrid, por 2-0). A época não está a correr de feição aos alemães e o actual 11.º lugar na Bundesliga, a nada menos do que 22 pontos do líder, o Bayern, está aí para o provar.

Nos últimos 10 jogos, o Dortmund soma duas vitórias apenas, a última precisamente na quarta-feira, diante do Shakhtar Donetsk (3-1), tendo neste período averbado quatro derrotas consecutivas (Bayer Leverkusen, Holstein Kiel, Eintracht Frankfurt e Bolonha). De resto, a direcção do clube já procedeu à mudança de treinador com a época em curso, ao afastar Nuri Sahin (12 vitórias em 27 jogos) para o substituir por Niko Kovac, que ainda não se estreou (o período de transição foi assegurado pelo dinamarquês Mike Tullberg.

Na frente europeia, porém, o Borussia tem sido mais competente do que no campeonato. Entre os cinco triunfos que somou na Champions, é verdade que não se encontra nenhum adversário de topo (Club Brugge, Celtic, Sturm Graz, Dínamo Zagreb e Shakhtar), mas bateu-se bem com Barcelona (2-3) e Real Madrid (5-2) nos embates mais exigentes. Sobretudo, mostrou que se o talento e a propensão ofensiva for devidamente polvilhado com equilíbrio defensivo pode tornar-se uma equipa muito perigosa.

De resto, a qualidade do plantel não deixa margem para dúvidas. Jamie Gittens atravessa um momento de grande fulgor (11 golos em 29 jogos), sendo o guineense Guirassy uma ameaça permanente par as balizas adversárias (17 golos na temporada). Isto numa equipa que conta com o critério com bola de Julian Brandt e o explosivo Karim Adeyemi, mas também com a experiência a meio-campo de Pascal Gross e de Marcel Sabitzer, para além do irreverente Felix Nmecha.

Até agora, o Borussia Dortmund não tem abdicado de uma linha defensiva a quatro, como sistema-base, mas tem optado por pequenas nuances daí para a frente. Já alinhou em 4-3-3, em 4-2-3-1 e em 4-4-2, mas a verdade é que a partir de agora parte de uma folha em branco, com o croata Niko Kovac no comando. Esse é o lado da incógnita. O das certezas prende-se com o ambiente que o Sporting vai enfrentar no maior estádio da Alemanha, na segunda mão, um dos mais fervorosos da Europa.