FC Porto defronta Roma no play-off da Liga Europa

O FC Porto vai defrontar a Roma no play-off da Liga Europa, com a primeira mão da eliminatória agendada para 13 de Fevereiro, no Estádio do Dragão, e a segunda para dia 20, na capital italiana. Foi este o resultado do sorteio da competição realizado nesta sexta-feira em Nyon, na Suíça.

São duas equipas em fase de transição, com os romanos mais adiantados nesse processo. A Roma já vai no terceiro treinador da temporada, depois de Ivan Juric e de Daniele de Rossi, e parece ter encontrado mais estabilidade com a liderança do experiente Claudio Ranieri, que regressou ao Estádio Olímpico para pôr ordem na casa.

A Roma terminou a primeira fase da Liga Europa com 12 pontos, mais um do que o FC Porto, fruto de uma caminhada que incluiu vitórias sobre o Dínamo Kiev (1-0), Sp. Braga (3-0) e Eintracht Frankfurt (2-0), empates com Athletic Bilbau (1-1), Union St. Gilloise (1-1) e Tottenham (2-2), e derrotas com Elfsborg (1-0) e AZ (1-0).

?? Europa League Knockout Play-offs are set!



?? First legs: 13 February

?? Second legs: 20 February pic.twitter.com/7FeS0SiF8L — Football Rankings (@FootRankings) January 31, 2025

Desde meados de Dezembro que os italianos têm vindo a subir de produção, mas no campeonato estão distantes do top 6, que tem sido a bitola habitual nas últimas épocas - ocupam presentemente o nono lugar, a seis pontos da Fiorentina, sexta classificada.

"É um jogo de Liga dos Campeões, de grandes equipas, com muita história. Vão ser dois jogos tremendos. Em Roma terei um grande amigo no banco da Roma, que é Claudio Ranieri, e espero que ele continue com a paixão que o caracteriza", resumiu Andoni Zubizarreta, director desportivo do FC Porto, presente no sorteio.

Habitualmente disposta em 3-4-2-1 ou em 3-5-2, a Roma é uma equipa com vocação ofensiva, que terminou a primeira fase da Liga Europa no top 5 do número de remates (134 em oito jogos, o que perfaz uma média de quase 17 por partida), e que tem uma percentagem muito alta de acerto no passe (acima dos 86%). Os de maior risco procuram a referência atacante da equipa, o ucraniano Artem Dovbyk, autor de 12 golos em 2024-25.

O talento ofensivo dos romanos não se esgota aqui, porém. O belga Alexis Saelemaekers, o argentino Paulo Dybala e o italiano El Shaarawy oferecem ao treinador um naipe de soluções alargado, com o conforto de contarem com Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Manu Koné na retaguarda. O central Gianluca Mancini é sempre uma ameaça nas bolas paradas ofensivas e o lateral espanhol Angeliño uma seta permanente no corredor esquerdo.

Para se apurar para os oitavos-de-final da Liga Europa, o FC Porto terá de contornar tudo isto e, também, de encontrar o próprio caminho em maré de transição. Martin Anselmí estreou-se no comando técnico com uma vitória em Belgrado, sobre o Maccabi Telavive, mas terá pouco tempo para implementar as ideias, num contexto de grande exigência, ou não tivesse de defrontar o Sporting precisamente antes de receber a Roma.