O neo-reaccionarismo a que estamos a assistir dá às massas forma de expressão, mas seguindo o modo de as organizar próprio do fascismo.

Talvez muitos já tenham esquecido as utopias que dominaram o ambiente cibernético, no início da segunda década deste século, quando as manifestações na Praça Tahrir, no centro do Cairo, e noutras cidades árabes prenunciavam um florescimento revolucionário das liberdades, nomeado com uma metáfora: a “Primavera Árabe”.