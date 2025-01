Curadoria? Não, obrigada!

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos (OASRC) inaugurou a 26 de Outubro de 2024 a pioneira iniciativa Arquitectas da Nossa Casa que procura “dar visibilidade à prática desenvolvida, no momento actual, pelas mulheres arquitectas”. Durante o dia, um conjunto de entusiasmantes, inquietantes e ilustrativas comunicações em mesas-redondas, deu a conhecer os percursos de algumas arquitectas portuguesas, tendo-se destacado o papel social da arquitectura, que - diria finalmente! - retoma o seu devido lugar. Ao final do dia inaugurou a exposição.

Ao ser precursora na sua própria casa, a Ordem dos Arquitectos (OA) valoriza a equidade de género acolhendo não só as várias práticas implicadas no fazer arquitectura, cidade e território, mas também reconhecendo percursos de competência que aplicam os conhecimentos, habilidades e atitudes aprendidos na sua formação académica, e que se desenvolvem numa aprendizagem contínua ao longo da sua prática.

Ao lançar a open call, “convocando todas as arquitectas com inscrição activa na OA a apresentarem os seus projectos, ideias, testemunhos pessoais e percurso profissional” a OASRC relança a abertura da instituição à divulgação verdadeiramente democrática da prática. A última vez que me recordo da OA promover uma iniciativa com esta clareza e abertura, perdoar-me-ão se assim não tiver sido, remete para os anos 80 do século passado com as "ENA: Exposições Nacionais de Arquitectura" que, ao longo das suas quatro edições, entre 1986 e 1995, divulgaram centenas de obras de outras centenas de arquitectos.

Unplugged

Uma exposição sem filtros. Aceitando quem somos. E aqui não se trata apenas de mulheres; seria uma exposição idêntica se a call fosse dirigida a homens. Afinal, os conteúdos, a prática de uma formação, mais do que uma formação, tem aplicações e resultados diversos. Talvez se procure a visibilidade, ou apenas lhe seja dada, na quantidade de um certo output, na construção de projectos. Mas, afinal, somos bem mais do que apenas pensadores qualificados de modos de proporcionar bem-estar que se restringiam à edificação.

Teríamos trabalhos académicos de recém-mestres, as primeiras obras para a família, as obras de grande dimensão quando integradas em equipas com nomes de empresas, as práticas artísticas que exploram as competências adquiridas na formação em arquitectura, o desenvolvimento de materiais/sistemas de construção, as experimentação no repensar temas do conforto e bem-estar também em situações de emergência, exemplos da aplicação da dispersa e constrangedora legislação, da produção de obra pública em contexto autárquico, das pedagogias no ensino da arquitectura, da investigação académica de temas que redescobrem precedentes que influenciaram e influenciam a arquitectura portuguesa, e poderia continuar no espectro abrangente que observei nesta exposição, e que me fez reflectir.

E seria dessa formação que se poderiam explorar questões, nomeadamente a relevância da instituição de formação, das experiências internacionais, dos locais que acolheram o início da profissão. Encontraríamos tendências? Seriam de forma? De conteúdo? De expressão? De comunicação? Afinal, de onde vem esta diversidade?

E para onde vai? Ou melhor, para onde foi? Que fizeram com a formação em arquitectura? E porquê? Terá sido por serem mulheres?

Encontrar-se-á uma arquitectura no feminino nestas respostas? Quererão as mulheres que ela exista? E se sim, quererão que seja visível? E se sim, como dar visibilidade a uma produção intelectual, artística e técnica, feminina?

De comissários a curadores

A articulação destas dúvidas apenas é possível pela pluralidade que a chamada à participação assumiu: constituir-se como um espaço de reflexão com padrões de comparação estabelecidos por cada visitante, apenas possível pela ausência de curadores. Em Portugal o poder da selecção instalou-se no século XXI. Até então, os comissários também eram incumbidos, temporariamente e para tarefas específicas, de seleccionar e organizar para ser clara uma "estória da história" que se pretendesse mostrar. A “cura”, no entanto, não era exclusiva. Ter-se-ia a autoridade para a selecção, é certo, mas igualmente a responsabilidade de permitir a compreensão do mundo ao nosso redor de um modo verdadeiro, aquilo que hoje em dia se denomina de “comum”, e não de uma elite meritocrática em que se transformaram as exposições de arquitectura em Portugal. E. por isso: Curadoria? Não, obrigada!

A exposição Arquitectas da Nossa Casa está na Casa das Caldeiras, em Coimbra, até 1 de Fevereiro.