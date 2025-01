Yamandu e Martín Sued num disco que “é uma saga de migrantes” e uma jóia musical

Parceria de dois músicos de excepção, o brasileiro Yamandu Costa e o argentino Martín Sued, chegou esta sexta-feira às plataformas digitais um álbum que é uma celebração do cruzamento das culturas latino-americanas com as suas muitas rotas europeias. Chama-se Saga e o tema-título é-nos anunciado como um reflexo do espírito do álbum, “contando a história de jornadas, coragem e dedicação de pessoas que cruzam fronteiras em busca de novos horizontes”.

