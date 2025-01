Podcast do Encontro de Leituras: Lídia Jorge e o seu premiado Misericórdia

No Encontro de Leituras de Setembro, leitores do PÚBLICO e da Quatro Cinco Um conversaram com a escritora Lídia Jorge. Siga o podcast nas aplicações.

Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros

A convidada do 46.º Encontro de Leituras, que aconteceu a 10 de Setembro de 2024, foi com a escritora portuguesa Lídia Jorge para uma conversa sobre o romance Misericórdia, que venceu o Grande Prémio de Romance e Novela 2022 da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Literário Fernando Namora e, em França, o Prémio Médicis de Melhor Livro Estrangeiro.

A personagem principal de Misericórdia, Dona Alberti, vive num lar de idosos, o antigo Hotel Paraíso, e ao longo da narrativa seguimos os seus pensamentos e o seu último ano de vida.

Este romance foi publicado em Portugal pela editora Dom Quixote, em Outubro de 2022. E saiu no Brasil, em Agosto de 2024, pela editora Autêntica Contemporânea.

Foto Lídia Jorge recebeu por este seu romance o Prémio Médicis de Melhor Livro Estrangeiro Nuno Ferreira Santos

Esta história foi escrita por Lídia Jorge a pedido da sua mãe, Maria dos Remédios, que faleceu no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime no começo da pandemia. A escritora dedica-lhe o livro e também ao escritor chileno Luis Sepúlveda (1949-2020) que morreu com covid-19. “Eles nunca se conheceram, mas estão unidos no tempo das estrelas e cruzam-se no interior destas páginas”, lê-se numa nota final do livro assinada pela autora.

A jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e Paulo Werneck, director de redacção da revista Quatro Cinco Um, apresentaram o evento, destinado a leitores de língua portuguesa, no qual se discutem romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário na presença de um escritor, editor ou especialista convidado.

Quer receber as novidades do Encontro de Leituras? Envie-nos um e-mail para encontrodeleituras@publico.pt para entrar na nossa mailing list.

Siga o podcast Encontro de Leituras no Spotify, Apple Podcasts ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.