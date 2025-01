Fim-de-semana na TV: por Veredas e Sabores de Itália, sem sair do Lugar 54

CINEMA

Pequenas Cartas Malvadas

Nos Studios, sábado, 21h15

Comédia policial de 2023 realizada por Thea Sharrock e escrita por Jonny Sweet, com base num evento verídico. Numa pequena cidade inglesa, a conservadora Edith (Olivia Colman) começar a receber cartas ofensivas e presume que a autora é Rose (Jessie Buckley), uma irlandesa de língua afiada, com fama de arruaceira. Mas talvez esteja equivocada.

Veredas

RTP2, sábado, 23h51

João César Monteiro inspira-se numa série de lendas e mitos populares portugueses e “fabrica” (como afirma no genérico) um filme de enredo invulgar, que percorre o país e reflecte as raízes culturais, em registo ficcional mas em formato quase documental. A experiência data de 1977.

O Costa do Castelo

RTP1, domingo, 14h45

Uma das mais célebres comédias do cinema português dos anos 1940. Passa-se na Costa do Castelo, em Lisboa, na casa da senhora Rita e do senhor Januário, onde vivem Luizinha (Milú no papel de uma bela órfã) e Simplício Costa (António Silva, o professor de guitarra). A confusão instala-se quando Daniel (um jovem fidalgo rico interpretado por Curado Ribeiro) finge ser pobre, aluga um quarto e se apaixona por Luizinha. Os dois vivem dias felizes até que a verdadeira identidade de Daniel é desvendada pela autoritária tia Mafalda (Maria Matos).

Mistério em Veneza

Nos Studios, domingo, 21h15

Kenneth Branagh realiza e protagoniza, como Hercule Poirot, esta história de mistério passada alguns anos após A Morte no Nilo. O argumento, de Michael Green, baseia-se em Hallowe’en Party (1969), de Agatha Christie.

Johnny English

Star Comedy, domingo, 22h30

Primeiro filme da saga em que Rowan Atkinson parodia James Bond, um dos mais famosos espiões de todos os tempos. Missão: recuperar as jóias da coroa britânica roubadas por um francês maquiavélico (John Malkovich) que planeia também apoderar-se do trono. A cantora Natalie Imbruglia dá corpo, na sua estreia em cinema, à agente especial Lorna, que vai apoiar English na sua missão e torná-la mais… spicy.

Daqui a uma semana, o agente volta ao Star Comedy na sequela O Regresso de Johnny English e, na seguinte, no terceiro filme, Johnny English Volta a Atacar, sempre a esta hora.

SÉRIES

Lugar 54

RTP Play, sábado, streaming

Estreia. Várias experiências sem sair do lugar… de estacionamento. Esta nova série de Bernardo Lopes e Francisco Mira Godinho indaga quantas e que tipo de histórias podem passar pelo mesmo lugar de um parque subterrâneo e imagina cinco. “A experiência ultrapassará o ecrã”, asseguram os criadores, “pois a próxima vez que o público parar num parque vai imaginar os objectos, as pessoas e as emoções que nele habitam”.

Young Sheldon

Disney+, sábado, streaming

O catálogo da plataforma passa a integrar as sete temporadas da sitcom que explica as origens de Sheldon Cooper, o geek de mente genial e parca aptidão social a que Jim Parsons deu vida n’A Teoria do Big Bang. Neste spin-off/prequela, o miúdo-prodígio, amante de comboios e equações, é interpretado por Iain Armitage.

Anatomia de Grey

RTP1, sábado, 00h

Os dramas do Grey Sloan Memorial Hospital regressam ao primeiro canal, semanalmente e em dose dupla, com a 19.ª temporada do drama médico criado por Shonda Rhimes. Depois de ter atingido a marca do 400.º episódio no fim da ronda anterior, retoma a acção com menos presença da actriz Ellen Pompeo como protagonista e com novas adições ao elenco regular: Alexis Floyd, Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Midori Francis e Niko Terho. Para começar, há dezenas de vítimas de um acidente de autocarro a darem entrada no hospital.

DOCUMENTÁRIOS

Selvas do Mundo

RTP2, sábado, 18h54

Em estreia no segundo canal, uma série documental que dá a volta ao mundo – ou melhor, a 12 países – em 26 episódios (semanais), “à descoberta da abundante biodiversidade que as últimas grandes florestas e selvas do planeta albergam”, anuncia a sinopse.

Zé Pedro Rock ‘n’ Roll

RTP2, sábado, 2h24

Tinha em palco o carisma das estrelas, movendo-se ao sabor dos acordes simples em que se funda o som da sua banda, e, fora dele, uma genuinidade cativante e calorosa. Com assinatura de Diogo Varela Silva, esta homenagem em forma de documentário mistura imagens de arquivo, registos inéditos e entrevistas a familiares e amigos de Zé Pedro (1956-2017), o fundador e guitarrista dos Xutos & Pontapés que se transformou num ícone do rock português.

“Eu tenho sempre tempo para falar de rock ‘n’ roll”, costumava dizer. E fazia-o com os companheiros de banda, com camaradas músicos, com técnicos de som e de palco, com anónimos, novos e velhos, que o abordavam para trocar dois dedos de conversa. Zé Pedro tinha sempre tempo.

Sabores de Itália

TVI, domingo, 8h30

Conhecido pela paixão pela gastronomia italiana e por ter um “toque de Midas” para pizas, Tanka Sapkota é o anfitrião desta série documental que “dá a conhecer a fascinante gastronomia deste país”. Chega à TVI ao embalo do 25.º aniversário do Come Prima, um dos quatro restaurantes que o chef nepalês abriu em Portugal – os outros são o Forno d’Oro, a Casa Nepalesa, e Il Mercato –, país onde vive há quase 30 anos.

Levado pela curiosidade e pelo entusiasmo que nutre pela raríssima (e caríssima) trufa branca de Alba – “o ponto de partida para este documentário”, revela, “que me levou a explorar a tradição, conhecer pessoas e, sobretudo a comida autêntica deste país magnífico” –, visita várias regiões de Itália e “apresenta-nos produtores, chefs estrelados e os segredos mais bem guardados das velhas gerações de italianos”, regista a nota de imprensa.

A viagem, “imperdível para os amantes de comida, arte, tradições e pessoas”, foi filmada ao longo de dois meses, com realização de Tiago P. de Carvalho. Resultado: seis episódios para saborear a ritmo semanal.

Hotéis XXI

RTP2, domingo, 21h05

É com um episódio de Fuga à rotina que se despede a série de Marina Reino que documenta a evolução e adaptação dos hotéis portugueses, ao mesmo tempo que convida a arejar ideias sobre o sector. Neste caso, observa o projecto Silent Living e a Herdade da Malhadinha Nova enquanto exemplos de refúgios que respondem à “busca de regeneração da vitalidade mental e corporal” exigida pelo frenesi dos nossos dias.

DANÇA

Silent Tides + Heart Drive + Passing

RTP2, sábado, 22h01

Registo do espectáculo dado pela companhia de dança contemporânea canadiana Ballet BC nos Théâtres de la Ville (Luxemburgo), em Junho de 2024. Dança um tríptico coreografado por Medhi Walerski, seu director artístico (Silent Tides), por Imre e Marne van Opstal (Heart Drive) e por Johan Inger (Passing).

Foto Silent Tides Michael Slobodian

MÚSICA

Mischa Maisky - O Concerto de Aniversário

RTP2, domingo, 23h

Registo do concerto em que Mischa Maisky, um dos maiores violoncelistas do mundo, festejou o seu 75.º aniversário. Foi em 2023, com a Filarmónica de Câmara Alemã de Bremen, sob a direcção do maestro Paavo Järvi. Nas pautas, foram Tchaikovsky, Haydn e Bruch os compositores escolhidos para a ocasião.

INFANTIL

Patrulha Pata

Nick Jr., sábado, 11h15

Os heróis caninos da Baía da Aventura lançam-se a resgates em altitude, numa série temática de episódios que “envolve aviões, jactos e helicópteros, mas também drones, balões de ar quente e até satélites no espaço”, adianta o canal. Também ao domingo, a esta hora.

O Panda do Kung Fu - Um Ano Lunar Épico

Panda Kids, domingo, 13h30

A propósito da entrada no novo ano chinês, celebrada a 29 de Janeiro sob os auspícios misteriosos, sedutores e renovadores do signo da serpente de madeira, vai para o ar esta aventura especial e expandida em que o panda Po explica as origens da tradição ao contar aos companheiros a história de como um valente guerreiro protegeu uma aldeia de um dragão, naquele que seria o primeiro ano novo lunar.