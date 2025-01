Em 2025, a Netflix vai querer ocupar toda a vida do espectador (também presencialmente)

Estreias do novo ano foram apresentadas em simultâneo em 11 países e incluem novos filmes de Noah Baumbach e Kathryn Bigelow, séries com Robert De Niro e Claire Danes.

É uma lista de compras, e já com as quantidades à frente de cada item. A nova “grelha” televisiva e de cinema da Netflix representa uma espécie de ofensiva da empresa, que anunciou na noite de quarta-feira, a partir de Los Angeles e em simultâneo para 11 países, o regresso dos blockbusters Stranger Things, Squid Game, Wednesday (e da produção portuguesa Rabo de Peixe), mas também novos filmes de Noah Baumbach, Spike Lee, Ben Affleck e Matt Damon e séries com Robert De Niro, Jason Bateman, Jude Law e Claire Danes. Tudo para chegar ao que a presidente para os conteúdos da plataforma de streaming, Bela Bajaria, contabilizou como 700 milhões de espectadores. E tudo para continuar a estar em todo o lado, em todas as partes mesmo, das vidas desses 700 milhões.