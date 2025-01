Tratamento contra gripe das aves preveniu doença grave em macacos

Os casos de gripe das aves têm contribuído para que o subtipo H5N1 do vírus influenza seja visto como o principal candidato a uma próxima pandemia – ou, pelo menos, à infecção de milhares ou milhões de pessoas em todo o mundo. Para já, apesar dos 67 casos nos Estados Unidos em 2024, ainda não há transmissão do vírus entre humanos, impedindo uma disseminação mais fácil. No entanto, isso não significa que os cientistas não procurem antídotos. Agora há mais um tratamento com resultados prometedores e que parece prevenir a doença grave provocada pela gripe das aves – pelo menos, em macacos.

O tratamento está alicerçado num anticorpo com o nome de MEDI8852 e cuja função é identificar uma região do vírus influenza que tem sido estável com todas as mutações – quer no influenza responsável pela gripe das aves, quer no da gripe humana. Essa região é o caule da hemaglutinina, que está preservada em diferentes variantes dos vírus influenza. Ou seja, há um potencial de, para além de funcionar contra a gripe das aves, ser útil na procura por um tratamento universal contra os vírus influenza, algo há muito ambicionado pelos investigadores.

Neste caso, os resultados publicados agora na revista Science foram então testados com o subtipo H5N1. Neste novo estudo, os cientistas da Universidade de Pittsburgh e do Centro de Investigação em Vacinas dos Institutos Nacionais de Saúde (ambos dos Estados Unidos) dividiram em dois grupos 30 macacos (da espécie Macaca fascicularis, ou macacos-cinomolgos) que foram infectados com o vírus da gripe das aves. Um grupo tomou o anticorpo, o outro não.

Enquanto os 15 macacos do grupo de controlo, ou seja, que não tomaram qualquer anticorpo, desenvolveram doença grave logo nos primeiros dias (como falhas respiratórias) e nove deles morreram nos primeiros cinco dias após a infecção, os macacos com tratamento profiláctico sobreviveram.

“Este tipo de prevenção pode ser muito útil para controlar surtos infecciosos e conter uma pandemia de gripe das aves”, diz Douglas Reed, imunologista da Universidade de Pittsburgh, citado em comunicado da instituição. “Nos nossos testes, o anticorpo funcionou perfeitamente. O anticorpo poderá ser útil como profiláctico de doença grave em populações vulneráveis”, acrescenta. No entanto, ainda há um caminho até este anticorpo (que mais não é do que proteínas produzidas pelo sistema imunitário para combater uma infecção) estar disponível para humanos. Afinal, este teste foi feito em macacos e ainda existirão novos trabalhos para aferir a segurança deste tratamento, antes de se avançar para outra espécie.

O trabalho com este MEDI8852 não começou agora e nem foi desenvolvido especificamente para a gripe das aves. O intuito é, conforme foi já referido, criar um tratamento universal para o influenza, que permita prevenir a doença grave provocada pelas várias gripes que conhecemos. “O anticorpo atinge uma região que não varia nos diferentes vírus influenza”, nota Simon Barratt Boyes, também da Universidade de Pittsburgh, em comunicado. “Pense nisto como um árvore: diferentes espécies têm diferentes folhas e copas, mas os troncos das árvores são muito semelhantes. Da mesma forma, a região do caule do vírus da gripe das aves assemelha-se muito à mesma estrutura [do vírus] da gripe sazonal [em humanos], o que torna possível que os anticorpos direccionados para o caule dêem uma protecção universal.” Nos próximos anos, saberemos se poderá ser uma solução viável.

Para já, a gripe das aves continua a concentrar atenções perante os sucessivos avisos acerca dos riscos de mutação das variantes do subtipo H5N1. O maior receio dos cientistas é que possam existir mutações que conduzam à transmissão entre humanos, tornando-a uma infecção facilmente transmissível – como a gripe sazonal em humanos.

Como os influenza são vírus muito maleáveis e que adquirem múltiplas mutações, a construção de uma vacina ou tratamento acaba por ser ainda mais difícil do que noutros vírus. Ao longo dos últimos dois anos, têm sido testadas várias soluções para precaver um possível “salto” do H5N1 para os humanos, da edição genética às vacinas, mas ainda sem nenhum sucesso transponível para a população. Para as aves, no entanto, já existem vacinas disponíveis e a própria Comissão Europeia já comprou milhares de doses para antecipar possíveis surtos em território europeu.