Novo caso da variante Ib de mpox detectado no Reino Unido

A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês) confirmou esta sexta-feira a detecção de mais um caso da variante Ib de mpox (anteriormente conhecida como m​onkeypox ou varíola-dos-macacos) em Inglaterra – o oitavo caso confirmado no país desde Outubro do ano passado.

Apesar disso, a agência governamental reforça que o risco para a população se mantém baixo. A variante Ib é uma nova forma do vírus que provocou a declaração de emergência global de saúde pública por parte da Organização Mundial de Saúde em Agosto do ano passado. A UKHSA adianta que o novo caso, detectado em Londres num doente que tinha regressado recentemente do Uganda (país com uma transmissão activa da variante), não tinha qualquer relação com os casos anteriores identificados em Inglaterra.

“No contexto do surto em várias regiões de África, contamos ver ocasionalmente casos importados de mpox da variante Ib no Reino Unido”, acrescenta a agência de saúde em comunicado.

O surto de mpox provocado por esta nova variante tem afectado sobretudo três países africanos: a República Democrática do Congo (há décadas a braços com uma epidemia da doença), o Burundi e o Uganda. Esta nova variante, detectada pela primeira vez na República Democrática do Congo no final de 2023, tem-se alastrado sobretudo nesta região da África de Leste, sabendo-se ainda pouco sobre esta Ib.

Este vírus está dividido em dois grupos de variantes: a I e a II. Enquanto esta última, que desencadeou uma epidemia global com casos em todos os continentes em 2022 e 2023, tem maior capacidade de transmissão, mas provoca menos mortes, a variante I tem uma taxa de mortalidade bastante mais elevada –​ as estimativas rondam entre os 5% e os 10% de mortes entre os infectados.

A escassa disponibilidade de vacinas, acesso a cuidados básicos de saúde e higiene e a desinformação têm também justificado as taxas de mortalidade elevadas destas infecções nestes países africanos. Por exemplo, a República Democrática do Congo está envolta num conflito interno entre o Governo e os rebeldes do M23 que retira o foco a qualquer plano de combate à doença.

Fora do continente africano, os casos importados desta variante mais perigosa têm-se somado na Ásia, América e Europa. No continente europeu, foram identificadas pessoas com a infecção na Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido e Suécia.