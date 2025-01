Composto químico testado em ratinhos reduz cancro da mama e metástases

Uma equipa internacional de investigadores desenvolveu e testou em ratinhos um novo composto químico que reduziu um tipo de cancro da mama e eliminou quase completamente as metástases, revelou o Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) de Espanha.

O composto químico designado MACTIDE-V foi capaz de reprogramar a actividade dos macrófagos e convertê-los em agentes antitumorais para atacar o cancro de mama, informou a agência noticiosa espanhola EFE.

Os macrófagos são glóbulos brancos do sistema imunitário que, em condições normais, ajudam a eliminar agentes patogénicos (que podem provocar doenças), a combater vírus e a promover a cicatrização, mas a actividade destas células é alterada com um tumor e elas passam a provocar o enfraquecimento dos linfócitos T, importantes para a defesa do organismo.

Parte essencial do sistema imunitário, os linfócitos T perdem quando imunodeprimidos a capacidade de atacar as células malignas, permitindo a expansão do tumor.

O estudo foi realizado in vivo em ratinhos fêmeas com cancro da mama triplo-negativo metastático, o mais agressivo do género.

"Decidimos estudar especificamente o cancro da mama triplo-negativo, dado que actualmente não existe tratamento direccionado”, explicou Pablo Scodeller, investigador do Instituto de Química Avançada da Catalunha (IQAC-CSIC) e principal autor do estudo, citado pela EFE.

Aqueles tumores são tratados com quimioterapia convencional, que tem efeitos secundários e não estimula o sistema imunitário.

Os resultados do estudo, publicado na semana passada na revista Advanced Science, mostram que o MACTIDE-V aumentou a proporção de macrófagos antitumorais, reduzindo o tumor e eliminando quase por completo a metástase produzida.

“O composto foi capaz de direccionar com precisão os tratamentos para os macrófagos, através de administração intravenosa, sem se acumular no fígado”.

Scodeller assinalou tratar-se da possibilidade de no futuro utilizar o composto “em medicamentos para tratamentos orais”.

A equipa de investigação já apresentou um pedido de patente para o composto, que continuará a ser testado noutros tipos de cancro.

O estudo, liderado por cientistas do IQAC-CSIC, contou com a participação de investigadores da Universidade de Tartu (Estónia), do Instituto de Oncologia do Veneto (Itália), da Universidade de San Martín (Argentina), do Centro Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC) e do Centro de Investigação Biomédica em Rede (CIBER-BBN), de Espanha.