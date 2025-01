Comissão Europeia assegura que vai manter independência do Conselho Europeu de Investigação

A nova estratégia europeia para recuperar a competitividade na União Europeia ameaçou colocar em causa a independência do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês) – um símbolo da agência que distribui cerca de 16 mil milhões de euros para projectos de ciência fundamental. A apresentação, esta quarta-feira, da “Bússola para a Competitividade” por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, reforçou a ambição europeia no crescimento da economia, na inovação e na inteligência artificial. No entanto, também antecipou uma definição de prioridades para o ERC que não é prática comum e causou preocupação. Esta quinta-feira, esse receio acabou por ser dissipado, em resposta da Comissão Europeia ao PÚBLICO.

A reemergência de preocupações antigas com a independência dos organismos científicos europeus parte do documento que introduz a “Bússola para a Competitividade”. Ao contrário da maioria do programa-quadro de financiamento da ciência, onde são definidas prioridades para um período de sete anos pela Comissão Europeia e pelos estados-membros, no caso do ERC há um conselho científico independente que gere a atribuição de bolsas – sem definição de áreas prioritárias. Ora, o plano europeu para a competitividade deixava a porta aberta para terminar com essa mesma independência e aplicar também prioridades às bolsas milionárias atribuídas pelo ERC: “A Ferramenta de Coordenação para a Competitividade procurará alinhar as políticas industriais e de investigação e os investimentos ao nível nacional e da União Europeia”, lê-se no documento.

Esta quinta-feira, no entanto, um responsável da Comissão Europeia assegurou ao PÚBLICO que o ERC continuará a ser autónomo nas suas operações e no seu financiamento. “Dentro das fronteiras da política geral da União Europeia e do enquadramento legislativo, a autonomia do ERC é essencial para o seu sucesso”, referiu o responsável, que não quis ser identificado. “A sua capacidade para operar independentemente, financiar as melhores ideias e os melhores talentos, continua a ser um aspecto fundamental.”

Maria Leptin, presidente do ERC, realça a necessidade de apostar na ciência e na tecnologia europeia e de o fazer mantendo a independência da organização. “O ERC deve continuar a sua missão, livre de quaisquer prioridades políticas impostas”, diz ao PÚBLICO. “A filosofia do ERC assenta na ideia de que os cientistas sabem melhor do que ninguém as áreas mais prometedoras a explorar, sem temas ou prioridades pré-determinadas”, acrescenta.

Na resposta ao PÚBLICO, a presidente do ERC salienta ainda que 40% dos projectos financiados pela agência europeia produziram resultados citados posteriormente na submissão de patentes e que 400 dos investigadores que ganharam as bolsas milionárias do ERC fundaram empresas, indicando que o contributo para a inovação já é feito através deste financiamento e sem prioridades políticas.

Nos próximos dois anos, ou seja, até final de 2026, há outros pacotes a caminho da ciência. Depois da Lei da Inteligência Artificial, estão a caminho outras seis estratégias e pactos para as áreas científicas: uma Lei para a Área da Investigação Europeia (em 2026), uma Lei Quântica (final de 2025), uma Lei para a Biotecnologia Europeia (entre 2025 e 2026), uma Lei para os Materiais Avançados (em 2026), uma Lei do Espaço (até meados de 2025) e uma Estratégia para as Ciências da Vida (até meados de 2025). A caminho há ainda mais três iniciativas para a inteligência artificial e o mundo digital e a Lei da Inovação Europeia.

A Lei para a Área da Investigação Europeia pretende “fortalecer o investimento na ciência europeia, reforçando a promessa de atingir os 3% do valor do PIB europeu em investimento em investigação – neste momento, situa-se nos 2,2%. Essa meta de 3% tem estado presente na política científica europeia ao longo da última década e meia, mas sem sucesso na sua execução. É nesta Lei para a Área da Investigação Europeia que a “Bússola para a Competitividade” explicita a necessidade de “concentrar mais apoio à investigação nas prioridades estratégicas”.

Essas prioridades já se notam nos restantes pacotes que serão apresentados, com um foco exclusivo na tecnologia de ponta, no espaço e em ciências biológicas ou da vida. As humanidades, ciências sociais ou mesmo a ciência fundamental (que não tem uma aplicação directa, pelo menos para já) estão de fora das prioridades. Todas estas propostas que chegarão até final de 2026 incidem na articulação com a inovação e a criação de empresas start-up, por exemplo.