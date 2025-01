Uma viagem pelas mais de 80 novas espécies descritas pela ciência portuguesa em 2024

Das cianobactérias às orquídeas, passando por cobras e lagartos, são mais de 80 os organismos descobertos em 2024 por cientistas portugueses (ou afiliados a uma instituição nacional). O naturalista João Farminhão, do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, estima que foram descritas no ano passado, pelo menos, 56 novas espécies de Portugal, incluindo formas actuais e fósseis.

“Estes números são notáveis, atendendo ao estado crítico da taxonomia em Portugal, disciplina fundamental, mas negligenciada pela academia e agências de financiamento”, afirma ao PÚBLICO João Farminhão, que também é investigador do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra.

Os taxionomistas classificam e agrupam organismos com base nas suas características comuns, “baptizando-os” com nomes científicos quando estão perante novas espécies. Sem este trabalho meticuloso de observação, estudo e descrição dos seres vivos, não teríamos um vocabulário tão preciso para nomear o mundo natural, nem conheceríamos tão profundamente a variedade da vida existente no planeta.

João Farminhão fez o exercício de olhar para a ciência portuguesa pelo retrovisor, concluindo que, no ano passado, foram descritas não só 56 novas espécies, mas também uma nova subespécie e um novo híbrido natural a partir de material colhido em território nacional. Dessas 58 novidades taxonómicas, 42 foram descritas por investigadores ligados de alguma forma a Portugal. Fora do país, cientistas portugueses (ou afiliados a uma instituição nacional) estiveram envolvidos na descoberta de 40 espécies, incluindo três fósseis. Contas feitas, a ciência nacional brindou-nos com 82 novidades taxonómicas em 2024.

“Na luta contra a perda de biodiversidade, precisamos de mais taxonomistas. Deixemo-nos inspirar pelas suas descobertas”, sugere o investigador. A partir da lista exaustiva elaborada por João Farminhão, o PÚBLICO seleccionou algumas das espécies actuais mais interessantes de 2024. “Perdoem-me as espécies e os taxonomistas que possam ter ficado de fora. Em 2025 haverá mais”, promete o naturalista.

Foto O naturalista João Farminhão, que elaborou o anuário de novas espécies de 2024, num trabalho de campo no Algarve à volta da Linaria bimaculata, uma espécie endémica da região Jael Palhas/DR

Vertebrados: sapos, cobras e lagartos

João Farminhão contabilizou oito novos vertebrados portugueses descritos, incluindo três animais já extintos. No que toca à fauna actual, temos agora dois novos tritões: o tritão-pigmeu-de-lisboa (Triturus rudolfi) e o tritão-marmoreado-lusitano (Triturus marmoratus harmannis), revelados a partir dos trabalhos do herpetólogo neerlandês Jan Willem Arntzen em Portugal. Antes, estes anfíbios eram tratados simplesmente como tritões-marmoreados. Análises genéticas permitiram à ciência distinguir e nomear com maior precisão espécies e subespécies.

Também em Portugal, investigadores identificaram uma nova espécie de peixe de água doce, o escalo-do-sado (Squalius caetobrigus). Este peixe em tons de cinzento e dourado só foi encontrado na bacia hidrográfica do Sado, na região de Setúbal, e já estará em risco devido às ameaças verificadas no seu habitat.

Foto O escalo-do-sado (Squalius caetobrigus) foi identificado como uma espécie endémica da bacia do Sado, região de Setúbal Rúben Oliveira/DR

As populações de sapo-parteiro-comum a sul do Douro foram promovidas a nova subespécie após a análise de dados genéticos, passando agora a ser chamadas sapo-parteiro-lusitano (Alytes obstetricans lusitanicus), ou seja, ganharam um terceiro nome no “bilhete de identidade” taxonómico. Este trabalho foi liderado por Johanna Ambu, doutoranda na Universidade Florestal de Nanquim, na China.

Foto A nova espécie de serpente Rhynchocalamus hejazicus é oriunda da região de Hejaz, na Arábia Saudita Fulvio Licata

Fora de Portugal, os cientistas portugueses também descobriram vários vertebrados. O Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (Cibio-Biopolis), da Universidade do Porto, destacou-se no campo da herpetologia. Na Arábia Saudita, um trabalho coordenado por José Carlos Brito permitiu identificar uma nova cobra. Já em Angola, estudos da equipa de Luís Ceríaco levaram à descrição de nove lagartos. Em 2024, a ciência também nos apresentou uma subespécie de rã e três lagartas de Madagáscar, todas descritas com a participação de Angelica Crottini.

Lagartixa Panaspis mundavambo, nova espécie descrita por Mariana Marques, Diogo Parrinha, Arthur Tiutenko e Luis Ceríaco Diogo Parrinha/DR Lagarto angolano Trachylepis suzanae descrito por Luís Ceríaco, Mariana Marques, Diogo Parrinha, Arthur Tiutenko, Jeffrey L. Weinell, Brett O. Butler e Aaron M. Bauer DR O lagarto Trachylepis ovahelelos é uma das sete espécie descritas num artigo por Luís Ceríaco, Mariana Marques, Diogo Parrinha, Arthur Tiutenko, Jeffrey L. Weinell, Brett O. Butler e Aaron M. Bauer DR Fotogaleria Lagartixa Panaspis mundavambo, nova espécie descrita por Mariana Marques, Diogo Parrinha, Arthur Tiutenko e Luis Ceríaco Diogo Parrinha/DR

Invertebrados: ácaros aquáticos e mosca sem asas

O investigador João Farminhão refere que pelo menos 24 novas espécies de invertebrados oriundas de Portugal foram descritas em 2024, incluindo seis crustáceos fósseis. “Entre os insectos, destacamos o Attalus miricauda, um pequeno escaravelho verde descoberto graças a fotografias publicadas no iNaturalist pelo naturalista português Thijs Valkenburg, que veio a ser um dos autores da descrição desta espécie actualmente apenas conhecida do Algarve”, refere o investigador do Jardim Botânico de Coimbra.

Também do Algarve foi descrita uma nova abelha, a Andrena baldocki. João Farminhão explica que o nome escolhido homenageia o naturalista inglês David Baldock (1936-2020), grande estudioso das abelhas do Sul de Portugal, cuja colecção foi doada postumamente ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC).

Cientistas checos descreveram três novas moscas de Portugal, uma no continente, Platypalpus serviae, capturada em Famalicão; outra aparentemente restrita à laurissilva da Madeira, a Pteremis pulliceps; e, por fim, uma endémica dos Açores, a Pteremis apterina, um insecto que tem a particularidade de não ter asas. Trata-se, explica João Farminhão, de “uma adaptação recorrente em insectos de ilhas oceânicas que perdem a capacidade de voo”.

Foto O bicho-de-conta Porcellionides ibericus, co-descrito por Luís Pascoal da Silva, investigador do Cibio Luís Pascoal da Silva/Cibio

Entre os invertebrados terrestres e de água doce, há novidades como o bicho-de-conta Porcellionides ibericus, co-descrito por Luís Pascoal da Silva, investigador do Cibio e dois novos ácaros aquáticos, cuja aparência faz lembrar uvas brancas e rosas, identificados a partir de material colhido na serra da Estrela.

Houve ainda novidades vindas do mar, como é o caso de dois novos vermes platelmintes: as planárias Izmira lusitanica e a Plehnia cascaisensis, identificadas na costa de Cascais, em Portugal, e cujos nomes homenageiam essas referências geográficas.

Fora do território português, taxonomistas afiliados a instituições portuguesas descreveram sete novas espécies de invertebrados. É o caso, por exemplo, do urso-d'água Batillipes chandrayaani, um tardígrado com patinhas de “pega-monstro” oriundo do sudoeste da Índia e descrito com a participação do investigador Marcos Rubal, da Universidade do Minho.

Foto Esta nova espécie de urso-de-água (Batillipes chandrayaani) apresenta patas que fazem lembrar os brinquedos “pega-monstros”, por terem dedinhos abertos e capazes de fixar-se às superfícies DR

Sete novos fungos descobertos num túmulo

Portugal trouxe para a ciência oito novas espécies de fungos em 2024. O grande destaque micológico do ano é, nota João Farminhão, “a descrição de sete novas espécies de fungos, associados a rochas calcárias, que vêm enriquecer a diversidade de fungos identificados no Panteão dos Lemos, monumento funerário localizado na Igreja de Trofa do Vouga”. Foram descritas por Diana Paiva, investigadora doutoranda da Universidade de Coimbra, afiliada ainda ao Centro de Ecologia Funcional (CFE), Laboratório Associado Terra.

Colónia de Paramicrodochium filiforme, nova espécie de fungo isolada no Panteão dos Lemos, em Trofa do Vouga, Águeda, distrito de Aveiro Diana Paiva/DR Colónia de Talaromyces benedictus, nova espécie de fungo isolada no Panteão dos Lemos, em Trofa do Vouga, Águeda, distrito de Aveiro Diana Paiva/DR Fotogaleria Colónia de Paramicrodochium filiforme, nova espécie de fungo isolada no Panteão dos Lemos, em Trofa do Vouga, Águeda, distrito de Aveiro Diana Paiva/DR

Plantas: a orquídea que Darwin não previu

O ano de 2024 trouxe menos novidades botânicas descritas por portugueses do que 2023, observa João Farminhão. Ainda assim, o anuário elaborado pelo investigador do Jardim Botânico de Coimbra contabiliza oito novidades taxonómicas da Península Ibérica, da África e da Ásia tropicais.

Foto Voacanga madureirae, nova espécie co-descrita por Jorge Paiva Maria do Céu Madureira/DR

Aos 90 anos, Jorge Paiva, investigador da Universidade de Coimbra, co-descreveu uma nova espécie de árvore da família do loendro da ilha do Príncipe, em colaboração com Filipe Covelo, da mesma instituição, e Olivier Lachenaud, do Jardim Botânico de Meise, na Bélgica. Chama-se Voacanga madureirae, um nome que homenageia a investigadora portuguesa Maria do Céu Madureira. A espécie também ocorre em Bioko, ilha da Guiné Equatorial, e nas montanhas dos Camarões.

O próprio João Farminhão participou na co-descrição de duas novas orquídeas. Uma delas é a Liparis killmanniae, que é “exclusiva das florestas de montanha do Rift Albertino, do Uganda ao Burundi, na África Oriental, onde cresce sobre tapetes de musgo suspensos nas árvores”. Já a Solenangis impraedicta é endémica de Madagáscar, mas também cresce nas árvores (epífita, portanto).

Foto Orquídea epífita Solenangis impraedicta, nova espécie endémica de Madagáscar que apresenta um enorme tubo de néctar Marie Savignac/DR

“Com um esporão floral que atinge 33 centímetros de comprimento, mas com uma flor de apenas dois centímetros de diâmetro, a S. impraedicta apresenta proporcionalmente o maior tubo de néctar de qualquer planta, apenas ultrapassado em termos absolutos pelas orquídeas de Darwin, a que o seu nome faz indirectamente referência”, explica João Farminhão.

O investigador recorda que uma das previsões científicas mais famosas do século XIX foi a da existência de uma mariposa com “uma língua” (espirotromba) tão comprida que podia alcançar o esporão floral da orquídea-cometa (Angraecum sesquipedale), uma hipótese defendida por Charles Darwin.

“A previsão foi confirmada apenas no século XX, tendo a mariposa sido baptizada Xanthopan praedicta, isto é, prevista. Ninguém estava, porém, à espera da existência de outra orquídea com uma adaptação tão extrema à polinização por estas mariposas, o que justificou a escolha de impraedicta para o nome científico da solenangis-gigante”, explica João Farminhão.

O ano das cianobactérias

No ano passado, foram identificadas 12 espécies de bactérias novas para a ciência em Portugal. Uma delas é a extremófila Halorubrum miltondacostae, que sobrevive em condições inóspitas para a maioria dos seres vivos, identificada nas salinas de Rio Maior.

“A espécie, descrita por uma equipa da Universidade de Coimbra, foi dedicada a Milton Simões da Costa (1948-2020), em homenagem às suas contribuições para a taxonomia dos extremófilos, como explicado no estudo publicado na Systematic and Applied Microbiology, que tem Luciana Albuquerque como primeira autora”, refere João Farminhão.

Foto Nova espécie Azorothrix ramosa, cuja descrição foi feita a partir de material oriundo do Banco de Algas e Cianobactérias dos Açores, uma coleção de culturas sediada na Universidade dos Açores e no Cibio-Açores Rúben Luz/DR

No que toca às descobertas pertencentes ao grupo das cianobactérias – microorganismos capazes de realizar fotossíntese –, houve nove novas espécies descobertas em Portugal e três no estrangeiro. Guilherme Scotta Hentschke, o taxonomista de cianobactérias residente no Ciimar, esteve envolvido em 2024 na descrição de dez espécies oriundas de Portugal e de outros países (Bolívia, Egipto e México). ​“Da análise deste anuário taxonómico, é justo apelidar 2024 como o ano das cianobactérias em Portugal”, comenta João Farminhão.

Uma das descobertas nacionais vem dos Açores: a Azorothrix ramosa, uma cianobactéria filamentosa que foi encontrada em São Miguel e que representa. ao mesmo tempo. uma nova espécie e um novo género. O primeiro autor do estudo, que também contou com colaboração de investigadores do Ciimar, é Rúben Luz, doutorando da Universidade dos Açores e cientista afiliado ao Cibio.

“A descrição de novas espécies de cianobactérias é essencial pois estes organismos fornecem serviços essenciais a nível ecológico, mas podem também ser utilizadas como recurso para a biotecnologia”, afirma Rúben Luz ao PÚBLICO.