Suíça aprova nova meta climática, mas “Avós pelo Clima” dizem que não é suficiente

Suíça promete reduzir emissões de gases com efeito de estufa em 65% até 2035, mas objectivo ainda não cumpre os valores mínimos para evitar que a temperatura global não aumente mais que 1,5 graus.

O Governo suíço aprovou esta semana novas metas climáticas, propondo uma redução das emissões de gases com efeito de estufa de pelo menos 65% até 2035, tendo como referência os níveis de 1990. Mas os cientistas e ambientalistas não ficaram impressionados com este compromisso, que dizem ter falta de ambição. E o grupo de mulheres mais velhas que processou o Governo salienta que a Suíça continua a violar os direitos humanos por não fazer o suficiente para lutar contra as alterações climáticas.

No ano passado, os esforços da Suíça para combater o aquecimento global foram alvo de um exame minucioso, quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, deliberou em Abril que o Governo suíço não estava a esforçar-se o suficiente para combater as alterações climáticas.

O caso foi apresentado por um grupo de mulheres numa organização denominada KlimaSeniorinnen, que ficaram conhecidas como as "Avós pelo Clima". O Governo, no entanto, contestou a decisão do tribunal.

"Seria justo que a Suíça contribuísse mais"

A Suíça está a ser um dos primeiros países a apresentar as metas revistas dos seus objectivos climáticos. Ao abrigo do Acordo de Paris, os Estados devem fazê-lo de cinco em cinco anos, e o prazo para fazê-lo este ano é 10 de Fevereiro. Mas estes "compromissos determinados nacionalmente" (NDC, na sigla em inglês), como são identificados no jargão das Nações Unidas, ficam aquém do necessário.

A política climática da Suíça continua a violar os nossos direitos humanos Rosmarie Wydler-Wälti,

"A meta aprovada fica mais perto da trajectória de redução das emissões de dióxido de carbono" necessárias, comentou Patrick Hofstetter, da organização ambientalista WWF, citado pelo site Swiss.info.

"Enquanto nação rica industrializada, com grande responsabilidade e oportunidades correspondentes, o que seria justo era que a Suíça contribuísse muito mais. Aliás, foi com isso que a Suíça se comprometeu no Acordo de Paris", salientou Hofstetter.

Devia ser 87% e não 65%, diz Greenpeace

Além disso, segundo a Greenpeace e a organização KlimaSeniorinnen, o Governo suíço está a ignorar nestas novas metas o veredicto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o que se traduz em não fazer o suficiente para evitar que o aquecimento global seja superior a 1,5 graus acima dos valores estimados para antes da Revolução Industrial.

Para que o aquecimento global fique abaixo de 1,5 graus, como pede o Acordo de Paris, a meta de redução das emissões suíças até 2035 devia ser de 87%, salientou Georg Klinger, da Greenpeace, citado pela Swiss.info.

“A política climática da Suíça continua a violar os nossos direitos humanos", afirmou Rosmarie Wydler-Wälti, co-presidente da KlimaSeniorinnen, num comunicado conjunto com a Greenpeace.

Objectivo secundário de redução

O Governo afirmou numa declaração os novos objectivos: "Até 2035, a Suíça deve reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 65% em relação aos níveis de 1990 e em 59%, em média, entre 2031 e 2035", lê-se.

A Suíça tinha-se comprometido anteriormente a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 50% até 2030, em relação aos níveis de 1990. Agora, promete ainda um objectivo secundário de reduzir as emissões, em 59%, em média, entre 2031 e 2035, salienta a Reuters.

O Governo disse ainda ter adoptado uma emenda à sua estratégia climática de longo prazo e que apresentará os seus novos planos à Convenção do Clima das Nações Unidas até 10 de Fevereiro, num registo global disponível online. Nesse documento, a Suíça menciona o papel das energias renováveis e da energia nuclear para alcançar a neutralidade climática.