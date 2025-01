Quatro partidos querem dar estatuto de protecção a migrantes climáticos em Portugal

Leia mais sobre os três anos da Lei de Bases do Clima

Estávamos em 2011 quando António Guterres, então alto-comissário das Nações Unidas para os refugiados, falava de um novo segmento de migrantes que necessitava de ser protegido pelas leis internacionais. “Recomendo o estabelecimento de uma série de princípios (…) para a protecção das pessoas que foram forçadas a abandonar os seus países como resultado de fenómenos e tendências catastróficas ambientais”, disse Guterres, numa conferência em Oslo, na Noruega, sobre pessoas deslocados por causa do clima.

De lá para cá, as catástrofes ligadas ao clima, entre incêndios, furacões e secas, têm-se intensificado. Os Estados insulares no Pacífico enfrentam um perigo existencial devido à subida do nível médio do mar e, no pior cenário, haverá no planeta 1,2 mil milhões de pessoas deslocadas em 2050 devido a desastres naturais e ameaças ecológicas, de acordo com um relatório do Instituto de Economia e Paz.

É neste contexto que, nesta sexta-feira, se vai discutir e votar na Assembleia da República (AR) quatro projectos de lei – do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), do Livre, do Bloco de Esquerda (BE) e do Partido Socialista (PS) – que, de formas diferentes, estabelecem um estatuto especial para estrangeiros que venham para Portugal devido a eventos climáticos extremos. Dois dos projectos querem estabelecer o estatuto de refugiado climático.

Estatuto previsto na Lei do Clima

“A necessidade desse estatuto já vinha identificada na Lei de Bases do Clima, mas precisa de ser concretizada”, recorda ao PÚBLICO Fabian Figueiredo, deputado do BE, referindo-se à lei que, neste sábado, fará três anos de vida desde que entrou em vigor, quando o PS estava no Governo.

O deputado foi um dos autores do projecto de lei do BE que, tal como o do PAN, alarga o estatuto de refugiado – definido em 1951, na Convenção de Genebra – a pessoas que foram obrigadas a migrar e a chegar a Portugal porque, nos países de origem, fugiram de eventos climáticos extremos como secas prolongadas, chuvas torrenciais, inundações, altas temperaturas, furacões, desertificações e elevação do nível do mar.

“Uma pessoa tem que sair do seu território, abandonar a casa onde vive, por ser vítima de uma catástrofe climática, e tem acesso a uma autorização a ser recolhida em Portugal, à luz desse regime de protecção especial, que desejamos que venha a ser o estatuto do refugiado climático”, explicita Fabian Figueiredo.

Asilo ou protecção subsidiária?

A Convenção de Genebra de 1951 restringe o estatuto de refugiado a uma pessoa “perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas”. Ou seja, nem as leis internacionais, nem as da União Europeia, nem o próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) reconhecem legalmente o termo “refugiado climático”. É por isso que o projecto de lei do PS escolhe a figura de protecção subsidiária do direito europeu, um regime que já existe para outras situações, como o de conflito armado.

As alterações climáticas estão a criar novas formas de vulnerabilidade que a legislação actual não cobre Inês de Sousa Real, PAN

“Defendemos uma protecção internacional dos refugiados climáticos para assegurar que não haja um buraco legal na malha territorial entre onde acontecem os desastres e o sítio onde as pessoas acabam por pedir asilo, que possa fazer com que as pessoas enfrentem algum tipo de tratamento que não seja o do humanismo, o da decência de acolher”, diz por sua vez Miguel Costa Matos, deputado do PS.

“Foi o PS que meteu na Lei de Bases do Clima a expressão de refugiado climático, mas a definição é estritamente aquela que existe na Convenção de Genebra”, diz o socialista, recordando que na outra legislatura o PAN já tinha apresentado uma proposta para o estatuto de refugiado climático, a qual o PS tinha chumbado.

Agora, os socialistas apresentam um outro estatuto para pessoas que fugiram de eventos climáticos extremos, enquanto não houver um aprofundamento do conceito de refugiado climático. “A protecção subsidiária tem a ver com pessoas que enfrentam uma sistemática violação dos direitos humanos no seu país. E tem uma duração mais pequena: em vez de ser seis anos, é três anos de protecção”, descreve

Protecção dos direitos humanos

A discussão que vai acontecer esta sexta-feira partiu de um agendamento do PAN, que também quer criar o crime de ecocídio. Mas porquê pôr de novo à prova um estatuto que foi chumbado recentemente na AR?

“O PAN insiste com a criação do refugiado climático porque as realidades do século XXI requerem uma evolução dos quadros legais internacionais. As alterações climáticas estão a criar novas formas de vulnerabilidade que a legislação actual não cobre”, explica Inês de Sousa Real, deputada e líder do PAN, numa resposta por e-mail ao PÚBLICO.

“Ao insistir nesta proposta, o PAN está a dar uma nova oportunidade para que se proceda à necessária protecção dos direitos humanos e acreditamos que o PS já não veja essa questão como impedimento, uma vez que apresentou uma iniciativa sobre o assunto”, acrescenta a deputada ambientalista.

Apesar de existirem alguns países que concedem algum tipo de protecção a pessoas que fugiram por causa de questões climáticas, não há uma lei internacional como a Convenção de Genebra que responda a este problema de uma forma articulada. “A tendência é que o número de pessoas deslocadas [por causa de catástrofes climáticas] seja cada vez maior”, diz ao PÚBLICO Inês Subtil, coordenadora de investigação da Amnistia Internacional Portugal, que vê com bons olhos o estatuto de refugiado climático em Portugal, mas teme que seja um gesto sem muitos resultados.

“A não ser que as pessoas se dirijam especificamente a Portugal e peçam aqui essa protecção no âmbito da questão das alterações climáticas, é muito difícil que isto tenha um impacto, depois, prático. Porque a gestão de refugiados não é feita em Portugal, por Portugal. É feita a nível internacional”, explica, recordando que o país apesar de ter bastantes migrantes, não recebe muitos refugiados. “O número de deslocados [devido ao clima] é tão grande que se tem que que encontrar soluções políticas. Se essa solução passa por uma interpretação mais lata da Convenção de Genebra, não vejo porque não fazê-lo”, defende.

Candeia que vai à frente

Também Teresa Rodrigues, investigadora na área das migrações e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, vê uma necessidade maior de um estatuto de protecção aos migrantes climáticos a nível internacional do que a nível nacional.

“É particularmente grave em continentes como a Ásia, que irá enfrentar maiores desafios a este propósito, não só porque é muito extenso e muito diverso internamente, mas porque aí o impacto das questões das alterações climáticas e das grandes catástrofes naturais é mais gravoso. Em África também”, diz ao PÚBLICO.

No contexto português, a investigadora tem dúvidas da necessidade de um estatuto dirigido para estas populações. “Não somos um país procurado do ponto de vista destes migrantes climáticos. Acho que seria muito mais importante discutir a questão da migração como um todo. Mas nada contra”, resume.

Miguel Costa Matos rebate estes argumentos com um ditado popular. “Candeia que vai à frente alumia duas vezes”, diz o deputado do PS. “Vai servir de exemplo para os outros, ao mostrar-lhes um caminho que se deve fazer.”

Já Inês de Sousa Real diz que Portugal pode dar aqui um passo pioneiro ao criar um estatuto de refugiado climático: “Esta legislação não visa resolver o problema global de deslocamento por catástrofes climáticas por si só, mas serve como um ponto de partida para mobilizar a acção internacional.”

Deslocados internos

Dos quatro partidos, a proposta do Livre é aquela que tem uma maior abrangência para o impacto de catástrofes ambientais, que incluem desde incêndios a maremotos, não se restringindo apenas à questão climática. Ao contrário das outras três propostas de lei, que se focam em dar um estatuto específico para migrantes climáticos que vêm para Portugal, o Livre quer estabelecer antes “um regime da mobilidade ambiental”, que considera quer migrantes internacionais, quer deslocados internos que vivem em Portugal.

“Este projecto é mais abrangente e pretende fazer uma regulação da mobilidade ambiental”, explica Isabel Mendes Lopes, deputada do Livre. “Os fenómenos extremos vão fazer cada vez mais parte do nosso dia-a-dia e é importante ser claro de qual é que é a resposta que o país tem de dar e quais são os direitos das pessoas que se vêem afectadas directamente por esses fenómenos extremos.”

Segundo o regulamento, uma pessoa afectada por um desastre ambiental como o dos incêndios de 2017, que assolaram o território nacional, teria direito a um padrão de vida adequado, o acesso pleno à educação, à saúde, o direito ao alojamento de emergência, entre outros direitos. Deste modo, quando um desastre ambiental ocorre, este regulamento “deixa claro quais os direitos que existem e não deixa à avaliação do próprio momento sobre o que deve ser feito”, esclarece a deputada.