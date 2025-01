Projectos de lei para criar crime de ecocídio chumbados no Parlamento (outra vez)

Leia mais sobre os três anos da Lei de Bases do Clima

Os dois projectos de lei para a introdução do crime de ecocídio no Código Penal, apresentados pelo Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e o Livre, foram chumbados nesta sexta-feira no Parlamento. O projecto de lei do PAN teve votos contra dos partidos à direita (PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS-PP) e do PCP, e a proposta do Livre teve ainda os votos contra do Partido Socialista (PS). Esta é a segunda vez que um projecto para criar este crime é chumbado – já em 2022 o PAN tinha apresentado um projecto semelhante.

No plenário desta sexta-feira, foi também debatido o projecto de lei do Bloco de Esquerda (BE), para reconhecer o estatuto de refugiado climático, tendo sido chumbado pelo PSD, PS, Chega, IL e a abstenção do PCP. Já os projectos de lei para criar o estatuto de refugiado climático do PAN, para estabelecer o regime jurídico da mobilidade ambiental do Livre, e de conceder protecção subsidiária a migrantes sujeitos a eventos climáticos extremos do PS, baixaram à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sem votação. Agora, os três partidos têm 90 dias para reformularem a proposta sozinhos ou em conjunto, antes da nova votação.

Segundo as propostas, o crime de ecocídio refere-se a acções que provocam grande dano, de uma forma alargada e irreversível a ecossistemas e territórios, e podem poluir o ar, a água e a terra. “O conceito de ecocídio acrescenta um nível de responsabilização superior às leis ambientais existentes, ao punir especificamente acções deliberadas e em larga escala que causem danos irreversíveis ou de longo prazo aos ecossistemas”, explicou ao PÚBLICO Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN.​

Tendo em conta a directiva europeia (2024/1203) relativa à protecção do meio ambiente através do direito penal, que tem de ser transposta até 21 de Maio de 2026 a nível nacional, Ana Santos, deputada do PSD, questionou estes projectos de lei. “Para quê antecipar alterações legislativas que devem ser ponderadas?”, questionou. Também o PS defendeu um período mais alargado para discutir a transposição da directiva europeia, de âmbito mais alargado do que apenas o crime de ecocídio. Além disso, os projectos previam penas, até 12 anos de prisão, que os deputados do Chega, do CDS e do PSD consideraram desproporcionais.

O problema dos refugiados

Em relação ao estatuto de refugiado climático, que serviria para dar asilo a pessoas que fugiram dos seus países devido a eventos climáticos extremos, Ana Santos salientou que o “estatuto e os critérios gerais que definem a protecção internacional não são conceitos definidos pela legislação nacional mas por diplomas de direito comunitário”, disse. “Além disso, levadas as alterações propostas à letra, tal poderia colocar diversos desafios e problemas sobre o sistema nacional de asilo e gestão das migrações”, porque há uma “fronteira muito estreita entre refugiados e imigrantes económicos”, acrescentou.

Alfredo Maia, do PCP, considerou que as propostas em debate pretendem “responder a problemas que as actuais gerações já estão a viver”, em particular para “populações inteiras que têm de se deslocar para outras paragens” por causa do clima. Prevê-se que haverá no planeta 1,2 mil milhões de pessoas deslocadas em 2050 devido a desastres naturais e ameaças ecológicas, de acordo com um relatório do Instituto de Economia e Paz. Contudo, alertou para o risco de as propostas de ecocídio poderem contribuir para uma “dupla incriminação, tendo que a lei já comina várias condutas”.

Durante o debate, Inês de Sousa Real considerou que se assiste “à destruição impune dos ecossistemas sem exigir as devidas responsabilidades por quem toma as decisões”, com “crimes ambientais que afectam a saúde, a economia e a nossa própria sobrevivência”. Já Fabian Figueiredo, deputado do BE, criticou o “modelo económico gerador de desigualdade” e pediu uma “organização social e territorial que proteja as pessoas das cheias, dos incêndios ou da erosão”.

Isabel Mendes Lopes, líder da bancada do Livre que propôs um regime jurídico da mobilidade ambiental e defendeu a criação do crime de ecocídio, argumentou que as propostas asseguram “recomendações de iniciativas multilaterais” de que Portugal faz parte, considerando que o “impacto das catástrofes ambientais nas pessoas tem de ser uma preocupação transversal das políticas públicas, dentro e fora de portas”.

Por seu turno, Miguel Costa Matos, do PS, partido que propõe a “protecção subsidiária a migrantes sujeitos a eventos climáticos extremos”, considerou que é necessário “diferenciar quem é imigrante por motivos económicos e sociais, que deve estar sujeito a um estatuto, mesmo que essa migração seja agravada pelas alterações climáticas”, de “quem procura refúgio porque foi afectado por um fenómeno climático extremo”.