Parlamento vai debater na especialidade projectos de moratória à mineração em mar profundo

NOAA Office of Ocean Exploration and Research

Propostas do PSD, do PS e do Livre têm luz verde em plenário e descem à comissão para serem analisados na especialidade. Organizações ambientalistas aplaudem e pedem agilidade.

Vai ser discutida na especialidade a redacção de uma moratória sobre a mineração em mar profundo até 2050, depois de terem sido aprovados pelo Parlamento nesta sexta-feira projectos do PSD, do PS e do Livre. Portugal tem a oportunidade de se tornar um país pioneiro a legislar sobre a protecção dos ecossistemas de profundidade, a partir de 200 metros de fundo.

"Esta é uma medida sábia e não apenas necessária, mas também urgente para evitar uma corrida à mineração submarina, o que seria o último acto de irresponsabilidade colectiva da humanidade”, afirma Tiago Pitta e Cunha, administrador executivo da Fundação Oceano Azul, em comunicado.

O projecto de lei do PSD para a revisão do regime jurídico do ordenamento do espaço marítimo nacional, tendo em vista a introdução de uma moratória à extracção de minérios no fundo do mar, enquanto não se compreendem melhor os impactos que esta actividade pode ter sobre a natureza, foi aprovado por unanimidade no plenário. Isto apesar de, durante o debate de quinta-feira, a deputada da Iniciativa Liberal (IL) Joana Cordeiro ter manifestado reservas quanto à moratória, considerando-a "vetos disfarçados" a uma actividade.

A proposta do PSD baixou à Comissão de Ambiente e Energia, tal como o projecto de lei do PS, mas este com votos contra do Chega e da IL e a abstenção do CDS-PP. A proposta do Livre, que prevê a possibilidade de um prolongamento da moratória por mais dez anos para lá de 2050, foi igualmente aprovada com os votos contra do Chega, do CDS-PP e da IL, mas teve a abstenção do PSD, baixando também à 11.ª Comissão.

O PAN apresentou um requerimento, que foi aprovado, para que as suas iniciativas baixassem a comissão sem votação, por um prazo de 90 dias. Um requerimento do BE a solicitar a baixa à Comissão de Economia e Obras Públicas, sem votação, por 90 dias, do projecto de lei que altera a Lei de Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional foi aprovado por unanimidade.

Avançar "o quanto antes"

A mineração em mar profundo destina-se a extrair minérios como cobre, cobalto, níquel ou manganês do fundo do mar, com maquinaria pesada a funcionar em condições difíceis (elevada profundidade e sujeitas a grande pressão). Não só destrói os ecossistemas dos locais onde está a ser feita a extracção de minérios, como perturba outros, que podem estar a muitas centenas de quilómetros em redor, sublinha um comunicado conjunto das organizações ambientalistas em Portugal ANP/WWF, Sciaena e Sustainable Ocean Alliance (SOA), em que congratulam a Assembleia da República pela aprovação destes projectos.

“Agora, é fundamental que os trabalhos na especialidade avancem o quanto antes, para garantir que esta moratória seja efectivamente aplicada", afirmou Bianca Mattos, da ANP/WWF, citada no comunicado. Já em 2023 o Parlamento se tinha manifestado a favor de uma moratória, mas a queda do Governo de António Costa impediu o andamento do processo.

Já 32 países se manifestaram a favor de uma moratória sobre a actividade mineira no mar profundo em águas internacionais, e Portugal é um deles. Mas o avanço da legislação em cada um destes países para travar a exploração mineira tem sido mais lento do que a declaração de intenções. "Ficamos orgulhosos por Portugal poder vir a ser um dos primeiros países do mundo a legislar para proteger os seus fundos marinhos", comentou ainda Tiago Pitta e Cunha.

"Os fundos marinhos são extraordinariamente importantes para o funcionamento de todo o sistema do oceano, o que tem impacto no clima e na biodiversidade e, logo, na capacidade de recuperar os principais sistemas de suporte de vida do planeta”, salientou Pitta e Cunha.

Receios pelos Açores

Está a ser elaborado um código mineiro, mas há empresas muito interessadas em avançar, que estão a pressionar a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a agência ligada à ONU que tem a responsabilidade tanto de proteger os fundos marinhos, que são considerados património comum da humanidade, como de lançar as regras para a sua exploração.

Esta agência emitiu já três licenças exploratórias em águas internacionais mas muito próximas dos Açores, para empresas da Polónia, Rússia e França. É uma preocupação para Portugal, e para a Região Autónoma dos Açores - que aprovou também uma moratória - pois os eventuais impactos no ecossistema não reconhecerão fronteiras. Se avançar a mineração, os efeitos sentir-se-ão necessariamente nas águas da Zona Económica Exclusiva Portuguesa.

“Portugal tem agora um papel ainda mais crucial em liderar este caminho junto dos demais países, especialmente das comunidades e nações de língua portuguesa, para promover uma moratória global à mineração em mar profundo. O oceano não tem fronteiras”, concluiu Eugénia Barroca, representante para a Europa e Lusofonia da SOA, citada no comunicado das organizações ambientais.