Empresas portuguesas ilibadas de tráfico de madeira russa, mas alerta mantém-se

Seis empresas portuguesas foram identificadas pela organização não-governamental britânica Earthsight como potenciais compradoras de madeira russa e bielorrussa, que entra ilegalmente na União Europeia, em violação das sanções impostas após a invasão da Ucrânia por Moscovo. Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), essas empresas foram fiscalizadas, concluindo-se que “o produto (contraplacado de bétula) se encontrava legal”, tendo em conta a data em que foram adoptadas as sanções no Conselho Europeu.

O relatório da Earthsight Bétula Manchada de Sangue – Exposição do Tráfico Europeu em Madeira de Conflito Russa, divulgado nesta terça-feira, concluía que entraram em Portugal 34 toneladas de contraplacado de bétula russa, o equivalente a 990 camiões carregados desta madeira, que se tornou um material popular para mobiliário, nos dois anos entre Julho de 2022 e Outubro de 2024, desde que entraram em vigor as sanções.

O valor deste comércio ilegal foi estimado em mais de 103 milhões de euros, só no que toca a Portugal. Ao nível europeu, o contrabando de madeira russa e bielorrussa alvo de sanções terá ultrapassado 525 mil toneladas, com um valor estimado em 1500 milhões de euros, durante aqueles dois anos.

“Portugal, em conjunto com a Polónia, Itália, Alemanha, Espanha, Estónia e Grécia, são em conjunto responsáveis por 85% do comércio de ‘lavagem de contraplacado’”, disse ao PÚBLICO Tara Ganesh, porta-voz da Earthsight para as questões relacionadas com madeira, sanções e florestas do Norte.

A Earthsight fez uma denúncia às autoridades portuguesas, junto do ICNF e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sobre o que descobriu. “Queremos que as autoridades portuguesas coordenem as suas acções relativamente ao contraplacado de bétula com outros países que têm experiência de lidar com este sector, como os Países Baixos, a Lituânia ou a Letónia”, apelou Tara Ganesh.

"Lavagem de madeira"

A questão, explica Tara Ganesh, é que há uma “lavagem da madeira”, passando-a através de intermediários, em países terceiros, em que é apagada a sua origem na Rússia e na Bielorrússia. China, Turquia, Cazaquistão e, cada vez mais, países como a Geórgia, o Egipto ou o Uzbequistão, que, embora tenham pouca ou nenhuma capacidade de produção própria” [de madeira de bétula ou vidoeiro, como também é chamada], surgem como origem desta madeira.

“Apelamos à União Europeia para que altere a regulamentação das sanções contra a Rússia e a Bielorrússia, para proibir todos os produtos que contenham madeira colhida nestes países, meso que os bens importados tenham sido produzidos num país terceiro”, disse Tara Ganesh.

Actualmente, só as importações directas são proibidas pelas sanções impostas por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022. Mas o relatório da Earthsight mostra que este comércio ilícito existe, a partir de uma investigação feita por membros da ONG que se fizeram passar por compradores de madeira, obtiveram documentos, imagens, vídeos e gravaram conversas com intermediários e fornecedores de grandes empresas russas.

O que é transaccionado ilegalmente é contraplacado de bétula, produzido com a madeira das florestas russas e bielorrussas, através de empresas de outras nacionalidades, em que são apagadas todas as marcas identificadoras da origem da madeira. Os exportadores são grandes empresas russas, como a Sveza, que tem como accionista maioritário o homem mais rico da Rússia, Alexei Mordashov, que está na lista de sanções da UE.

ICNF investigou denúncia

O ICNF, em resposta a perguntas do PÚBLICO, reconheceu a denúncia feita pela Earthsigth em 2023, e indica ter agido em consequência, “no âmbito das suas competências enquanto autoridade competente” da aplicação das regras que regulam o mercado de madeira e produtos de madeira”.

Forma efectuadas fiscalizações às empresas identificadas pela Earthsight, no Norte do país, “verificando a legalidade do produto colocado no mercado (contraplacado de bétula), avaliando os procedimentos de Diligência Devida aplicado às transacções analisadas”, diz a resposta por escrito do ICNF.

A conclusão foi que o contraplacado de bétula importado “se encontrava legal face às datas estabelecidas no regulamento da UE 2022/576 do Conselho Europeu de 8 de Abril de 2022”, em que foram impostas as sanções que visam a exportação de madeira das florestas russas para a UE.

Os sistemas de diligência devem “assegurar que o risco de entrada na União Europeia de madeira explorada ilegalmente ou de produtos dela derivados é negligenciável.” Nesse sentido, o ICNF diz ter avaliado os sistemas em vigor nas empresas fiscalizadas e “decidiu aplicar um conjunto de medidas correctivas” aos seus procedimentos.

A diligência devida implica “a recolha de toda a informação relevante, a identificação dos riscos, avaliação exaustiva e, quando necessário, a atenuação apropriada de tais riscos por forma a reduzi-los a um nível desprezível”, diz documentação do próprio instituto.

A revisão dos procedimentos destas empresas identificadas pela Earthsigth “já foi concluída”, assegura o ICNF.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros foi também alertado pela organização britânica e a informação prestada ao PÚBLICO é que “essa mesma informação foi remetida à Procuradoria-Geral da República”.

Duvidar dos certificados

Se as autoridades portuguesas fizeram as diligências necessárias face a uma denúncia, o alerta que faz a organização não-governamental é precisamente que é difícil de controlar este tráfico. Os sistemas de certificação internacional não são garantia de que não foram violadas as sanções.

“Parece claro que não se deve confiar em alguns documentos, como os certificados de origem, a que se chama ‘passaportes da madeira’, mesmo que tenham sido confirmados pela agência que os emitiu”, afirmou Tara Ganesh. Isto porque a madeira é despachada da Rússia e da Bielorrússia sem identificação, e passa por um processo de “branqueamento”, equivalente à lavagem de dinheiro, nos países que surgem depois como origem do contraplacado – como a Turquia, a China ou outros.

“As autoridades devem procurar provas adicionais” sobre a origem da madeira, alerta Ganesh, e mesmo relativamente aos certificados do Regulamento Europeu da Madeira (EUTR, na sigla em inglês) e Forest Stweardship Council (FSC).