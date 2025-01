Crime de ecocídio volta a ser discutido no Parlamento. Terá chegado a altura certa?

Leia mais sobre os três anos da Lei de Bases do Clima

O crime de ecocídio volta a ser discutido nesta sexta-feira na Assembleia da República (AR) com duas propostas de lei em cima da mesa, uma do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que em 2022 já tinha tentado criar este crime sem sucesso, e outra do Livre, que avança com uma proposta semelhante. Alguns países no mundo já introduziram o crime de ecocídio, como a França, em 2021. Já em 2024, a União Europeia aprovou a Directiva 2024/1203, “relativa à protecção do ambiente através do direito penal”, onde há uma referência ao crime de ecocídio, o que reforça a pertinência das propostas dos dois partidos.

“O PAN volta a tentar a introdução do conceito de ecocídio porque a crise ambiental continua a agravar-se, e é imperativo agir antes que as consequências se tornem irreversíveis”, defende Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN e única deputada do partido na AR, numa resposta por e-mail ao PÚBLICO.

O ecocídio ocorre quando uma acção provoca um dano grave, generalizado, duradouro e irreversível no ambiente, que pode ter consequências para os ecossistemas, a biodiversidade e a saúde humana. Tanto na proposta de lei do PAN, como do Livre, este crime passaria a estar inscrito no Código Penal, com a possibilidade de pena de prisão até 12 anos, segundo a proposta do PAN, e de três a 12 anos, no caso da do Livre.

“O conceito de ecocídio acrescenta um nível de responsabilização superior às leis ambientais existentes, ao punir especificamente acções deliberadas e em larga escala que causem danos irreversíveis ou de longo prazo aos ecossistemas”, explica Inês de Sousa Real. “As leis ambientais actuais mostram-se insuficientes para casos gravosos como os que pretendemos que sejam punidos pelo crime de ecocídio”, acrescenta, justificando a necessidade deste novo crime.

Resíduos tóxicos

O projecto de lei do Livre estabelece os dez anos como o tempo em que um ecossistema ou território tem de recuperar de uma acção destrutiva, como a poluição, para que não se esteja perante um crime de ecocídio.

Um dos exemplos apresentados é o caso dos resíduos perigosos transportados para as minas de carvão de São Pedro da Cova, em Gondomar, onde a remoção de resíduos perigosos demorou mais de uma década. “Este caso, reconhecido por muitos como um dos maiores crimes ambientais em Portugal, só foi concluído quando a justiça considerou que o procedimento criminal se extinguiu por prescrição em 2020”, recorda-se no projecto de lei.

“É extremamente importante a tomada de consciência da irreversibilidade de uma série de crimes ecológicos que acontecem e que levam ao ecocídio”, diz Isabel Mendes Lopes, deputada do Livre, ao PÚBLICO, repetindo muitas vezes a ideia de que uma nova lei ajudará à tomada de consciência da gravidade deste tipo de acções.

“Isto é uma discussão antiga que tem vindo também a tomar lugar no palco internacional, e parece-nos que Portugal deve ter no seu Código Penal de forma muito expressa o crime de ecocídio, que não seja apenas castigado por coimas ou contra-ordenações”, adianta a deputada.

Directiva europeia pede sanções

O Livre cita a nova directiva da UE como um dos argumentos para a criação deste crime. A directiva pede sanções mais severas sempre que a infracção cause “danos substanciais e generalizados, irreversíveis ou duradouros, a um ecossistema de dimensão ou valor ambiental consideráveis, ou a um habitat situado numa zona protegida, ou cause danos substanciais e generalizados, irreversíveis ou duradouros à qualidade do ar, do solo ou da água, tais infracções, conduzindo a tais resultados catastróficos”.

A directiva faz uma referência clara ao conceito que se discute nesta sexta-feira: “Essas infracções penais qualificadas podem abranger condutas comparáveis a ‘ecocídio’, já abrangidas pelo direito de determinados Estados-membros e que é objecto de debate em instâncias internacionais.”

Mas é a mesma directiva que dá um argumento ao Partido Socialista (PS) para votar contra estas iniciativas legislativas. Nem os socialistas, nem o BE aproveitaram o agendamento sobre os temas feito pelo PAN no Parlamento para apresentaram uma proposta de lei para o crime de ecocídio, ao contrário do que fizeram no que toca à moratória à mineração em mar profundo ou à criação de um regime de protecção em Portugal para os migrantes que fugiram dos seus territórios devido a fenómenos climáticos extremos, que são debatidas no Parlamento no final desta semana.

Enquanto o BE acha que é “importante que Portugal dê esse sinal”, nas palavras do deputado bloquista Fabian Figueiredo, o PS não concorda com as propostas do PAN e do Livre.

Transposição tem de ser alargada

“O PS vai votar contra por vários argumentos. Temos o facto de, recentemente, ter sido aprovada uma directiva da UE que remete para legislação nacional o alargamento da tutela penal do ambiente”, diz ao PÚBLICO Pedro Vaz, deputado socialista e vice-presidente da Comissão de Ambiente e Energia, que se debruça sobre estas matérias.

“Não faz sentido estarmos a fazer alterações de lei penal nesta altura, quando muito brevemente terá de haver essa transposição e uma discussão relativamente à tutela penal do direito do ambiente, até porque já temos no nosso ordenamento jurídico vários crimes desta matéria.”

Por outro lado, o deputado aponta para a falta de unanimidade acerca da definição do crime de ecocídio. “Basta ler os pareceres quer do Conselho Superior da Magistratura, quer do Conselho Superior do Ministério Público, quer da própria Ordem dos Advogados para percebermos que estas duas iniciativas não são mais do que declamações”, acusa Pedro Vaz, referindo-se aos três pareceres dados ao projecto de lei do PAN, que levantavam questões não só acerca da definição do crime de ecocídio, mas também de coerência da proposta no contexto da legislação ambiental e do que é o Código Penal.

A deputada Inês de Sousa Real, contudo, não aceita este último argumento: “Estamos, como sempre, disponíveis para melhorar a iniciativa e rever a formulação de conceitos, garantindo uma definição clara e objectiva do que constitui ecocídio e danos ambientais graves.”