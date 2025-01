A revolução a acontecer nos vinhos do Porto Santo

Este Justino’s PXO Listrão Cancelas 2022 é um belo exemplar dos vinhos nascidos no Porto Santo, “PXO” para os ilhéus. E é mais uma prova líquida da revolução que já podemos ver na ilha vulcânica de solos calcários.

Muitas vinhas estão em arenitos calcários, restos de mar que ao longo de 14 milhões de anos viraram areia. É o caso da vinha que dá origem a este Listrão da Justino’s Madeira Wines. Essa circunstância dá, quando a mão (de viticultores e enólogos) é boa, vinhos muito originais, sem a acidez brutal dos tranquilos madeirenses e que batem, salvo honrosas excepções, os DOP Madeirense nascidos na principal ilha do arquipélago.

Este é um vinho que cheira à ilha onde nasce e que a Justino’s posiciona como o seu primeiro vinho de premium do Porto Santo. A vegetação dunar, ao iodo e até à aridez do 'PXO’. Cheira a calor, sem cheirar a fósforo, e na boca é o seu contraponto: frescura, primeiro, para logo a seguir se revelar untuoso, fruto do uso de barricas (usadas) e do trabalho de levantamento de borras no inox.

Essa batônnage foi promovida com recurso a azoto, sem vara portanto, e só no inox. O nariz apanha-lhe algumas notas lácteas e é num copo mais largo que o cheiramos melhor. É um branco mais salino do que ácido, quando comparado com outros DOP Madeirense, muito fino, de boca larga e feito com uvas — vale a pena explicá-lo — pagas a peso de ouro, pela sua raridade e pela dificuldade da viticultura.

Não há assim tanto Listrão na ilha e em 2022 a Justino’s vindimou apenas 1.600 quilos (1.303 garrafas). Muito menos biológico. Este ainda não é biológico, explica Nuno Duarte, o enólogo principal da Justino’s, mas o caminho que esta está a trilhar é esse. "Este é o 2022. A vinha aqui ainda estava no período da reconversão. Então não podemos pôr o [selo de] biológico. No ano passado, não houve Listrão de jeito. É mesmo assim. Mas em 2024 já fizemos biológico. Já vai ser certificado. Temos 1.000 litros, o que é muito bom. Estamos contentes.”

Para além de tudo o resto, é preciso paciência e pedagogia, de uns, os produtores, e nervos de aço de outros, os viticultores, que, apesar da ameaça da bicharada sedenta de uvas, vão resistindo à tentação de vindimar cedo demais e consegue entregar as uvas que os enólogos desejam trabalhar na adega.

Também resistem porque compensa. O viticultor cujas uvas permitiram fazer este branco distinto “leva cerca de 4,5 euros [por quilo], até passa, agora em modo biológico”. Assim, ao invés de haver abandono, há um interesse crescente nas vinhas da ilha.