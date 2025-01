A DeepSeek é segura? As preocupações a ter em conta antes de instalar a app

É quase impossível o nome DeepSeek não ter chegado ao seu ecrã nos últimos dias. A empresa chinesa fez manchetes em todo o mundo, pôs em xeque o domínio dos Estados Unidos na área da inteligência artificial e deixou em queda os principais índices accionistas norte-americanos. Mas quais são as suas políticas de privacidade e segurança? Se esta ferramenta capaz de igualar o desempenho dos seus grandes concorrentes é totalmente gratuita, o que exige em troca aos utilizadores?

À semelhança de outras empresas do sector, a DeepSeek recolhe um grande volume de dados para treinar os seus modelos de inteligência artificial (IA), que armazena em "servidores seguros" na China. A empresa admite que são recolhidos, por exemplo, o endereço de email, número de telefone e data de nascimento dos utilizadores; qualquer informação partilhada no chat, em forma de texto e áudio; padrões de escrita; ou registos de actividade online, fora da aplicação. Fica ainda com informações sobre qual o telemóvel do utilizador, respectivo sistema operativo e endereço IP.

Tudo o que recolhe pode ser utilizado pela DeepSeek para reforçar a sua “segurança, protecção e estabilidade" e partilhado com terceiros, como agências publicitárias e de análise de dados. “Guardamos as informações durante o tempo que for necessário para os nossos serviços e outros fins enunciados”, indica a página de política de privacidade da empresa chinesa.

“Anunciantes e outros parceiros partilham connosco informações sobre o utilizador e as acções realizadas fora” dos serviços da DeepSeek, “como as suas actividades noutros sites e aplicações ou em lojas, incluindo os produtos ou serviços que adquiriu, online ou presencialmente”, indica o mesmo documento.

Os dados vindos de plataformas externas, lê-se, são utilizados "para fazer corresponder o utilizador às suas acções”. Esta última frase “deveria de imediato fazer soar alarmes para qualquer pessoa preocupada com a sua privacidade”, avisa Lauren Hendry Parsons, do consórcio de cibersegurança VPN Trust Initiative, citada pela BBC.

Cada informação guardada acrescenta um traço ao perfil digital de cada utilizador, tão detalhado quanto maior for o acesso aos seus dados pessoais. Dizer se a DeepSeek é segura para o utilizador depende, em grande medida, dos cuidados que tem ao usar esta ferramenta.

Mas a DeepSeek não se distanciará muito de outras conhecidas ferramentas de inteligência artificial em termos de segurança e privacidade. Também o seu grande rival, o ChatGPT, da norte-americana OpenAI, depende dos dados recolhidos em cada interacção com o seu modelo de IA. Tal como diversos sites e redes sociais, guarda o endereço IP do utilizador, o tipo de dispositivo usado, o historial de conversas tidas no chat ou a informação fornecida no momento de criação de conta — é esse o custo deste tipo de aplicações gratuitas.

A OpenAI garante, contudo, que "não vende dados" dos seus utilizadores a terceiros e que o seu modelo de IA está “treinado para rejeitar pedidos sobre informações privadas ou confidenciais”. Mas a partilha de informação de forma não consentida nunca deixa de ser um risco, até porque, como qualquer software, o ChatGPT ou a DeepSeek são vulneráveis a ciberataques que comprometem a segurança dos seus servidores.

Como ter maior privacidade ao usar modelos de inteligência artificial?