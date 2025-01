Parlamento debate regulamentação para estatuto de apátridas, aqueles sem país

Não têm documentação que os identifique. Não têm, por isso, acesso a direitos básicos: inscrição no SNS, na Segurança Social, nas Finanças, na universidade, não conseguem tirar a carta de condução, abrir conta no banco, fazer um contrato de trabalho. É como se não existissem: apátrida é a pessoa que não é reconhecida por qualquer Estado como seu cidadão nacional.

É por isso que o Parlamento discute esta quinta-feira um projecto de lei para regulamentar a lei que define os mecanismos através dos quais os apátridas que vivem em Portugal há pelo menos três anos possam adquirir a nacionalidade portuguesa. Há a iniciativa do Livre, que já tinha sido responsável pelo projecto que aprovou o estatuto, mas que carecia de regulamentação e ficou em suspenso depois da dissolução do Parlamento. O estatuto foi aprovado com voto a favor de todos os partidos e abstenção do Chega. E há também uma iniciativa do Bloco de Esquerda, mas que reforça a do Livre. A votação está marcada para amanhã.

Neste momento, para adquirir a nacionalidade portuguesa é necessário que um estrangeiro tenha autorização de residência em Portugal há pelo menos cinco anos. Os três anos necessários para o apátrida adquirir essa autorização previstos no projecto do Livre seguem um estatuto igual ao regime especial criado para os descendentes de judeus sefarditas.

O titular do estatuto de apátrida terá que conhecer "suficientemente a língua portuguesa" e não poderá "constituir perigo ou ameaça para a segurança ou defesa nacional, pelo seu envolvimento em actividades relacionadas com a prática de terrorismo, criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada". Quando pede o estatuto, o requerente recebe uma autorização de residência provisória por seis meses, renovável até haver decisão final para o processo de naturalização, propõe ainda o partido.

Segundo os Censos, em 2021 havia 149 apátridas: em 2011 eram 553, em 2001 eram 1075, em 1991 contabilizavam-se 19.698 e em 1981 chegavam aos 1175.

De acordo com o Livre será a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) que terá a competência de reconhecer o estatuto de apátrida, recolher informação junto de outras entidades como o ACNUR, bem como fazer uma investigação aos antecedentes do requerente (família, conexões noutros países, pedidos anteriores de reconhecimento do estatuto) e atestar junto do Ministério da Justiça as condições formais para a obtenção da cidadania portuguesa.

