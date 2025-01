Operação Influencer: Vítor Escária ouvido no inquérito por violação do segredo de Estado

O antigo chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro António Costa, Vítor Escária, foi ouvido esta quinta-feira pelo Ministério Público no âmbito do inquérito por violação de segredo de Estado, confirmou fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A mesma fonte escusou-se a esclarecer se Vítor Escária foi inquirido na condição de testemunha ou de arguido.

Em causa está a apreensão no âmbito da Operação Influencer, em Novembro de 2023, de uma pen-drive guardada num cofre do gabinete de trabalho do antigo chefe de gabinete com a identificação e outros dados pessoais de centenas de agentes do Serviço de Informação e Segurança (SIS), Serviço de Informações Estratégicas e Defesa (SIED), Polícia Judiciária (PJ) e Autoridade Tributária (AT).

A informação foi avançada na quarta-feira pela revista Sábado e confirmada à Lusa por fonte oficial da PGR.

Segundo a publicação, Vítor Escária alega que desconhecia o conteúdo da pen-drive e que esta chegou ao Palácio de São Bento com o anterior chefe de gabinete.

Esta quinta-feira, o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, dissera, à margem de uma visita à Comarca de Porto Este, em Penafiel, que seriam "ouvidas as pessoas necessárias" para ser descoberta a verdade.

O director nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, disse hoje no Funchal que só vai prestar declarações sobre a pen-drive encontrada em São Bento, quando for chamado ao Parlamento, em audição requerida pelo Chega que pediu também para ouvir o secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP).

"Há dois pedidos para eu e outras pessoas irmos ao Parlamento e, por isso, pelo respeito que tenho pelo Parlamento, será lá que direi o que sei ou o que não sei sobre este caso", afirmou, sublinhando ter tido conhecimento do caso na quarta-feira através da comunicação social.

Na quarta-feira, o advogado de António Costa, João Lima Cluny, disse à Lusa que o ex-primeiro-ministro, actual presidente do Conselho Europeu, desconhece "em absoluto do que se trata".

O inquérito, aberto em Novembro de 2024, resultou da Operação Influencer, no âmbito da qual foram detidas, em 7 de Novembro de 2023, Vítor Escária e mais quatro pessoas e constituídas arguidas outras três e uma empresa, ditando a demissão do primeiro-ministro António Costa.

Em causa estão suspeitas de crime na construção de um centro de dados em Sines, a exploração de lítio em Montalegre e Boticas (ambas no distrito de Vila Real), e a produção de energia a partir de hidrogénio em Sines.

Os arguidos têm negado a prática de qualquer crime.

A Iniciativa Liberal (IL) já revelou quer ouvir o antigo primeiro-ministro, António Costa, à porta fechada, a propósito desta nova investigação do Ministério Público por considerar que podem estar em causa “questões muito melindrosas ao Estado português”.