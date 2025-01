Homem mata a mulher e a enteada com arma branca em Sesimbra

Um homem de 43 anos terá matado a mulher, de 45, e a enteada, de 17, em Sesimbra, num contexto de violência doméstica, suicidando-se em seguida, disse à Lusa fonte da GNR. Segundo o tenente-coronel Adérito Rodrigues, do Comando Territorial de Setúbal, os militares da guarda foram alertados através do número nacional de emergência para um caso de violência doméstica cerca da 1h30 desta quinta-feira. A porta-voz da GNR, major Lígia dos Santos, confirma ao PÚBLICO a ocorrência, dizendo ainda que "não há histórico de violência doméstica" na família.

Quando chegaram à habitação, depararam-se com três cadáveres e um bebé 16 meses, que escapou ileso. Segundo apurou o PÚBLICO, terá ficado ao cuidado dos avós maternos.

De acordo com a GNR, os crimes foram cometidos com arma branca.

Os cadáveres foram transportados para o Instituto de Medicina Legal no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. A Polícia Judiciária de Setúbal foi também mobilizada pelas 3h, estando agora a investigar o caso.

Segundo os dados do Observatório de Mulheres Assassinadas da União de Mulheres Alternativa e Resposta – OMA-UMAR, entre 1 de Janeiro e 15 de Novembro de 2024, foram assassinadas pelo menos 25 mulheres, 20 das quais foram vítimas de femicídio. O número total de vítimas de assassinato é o mesmo do ano anterior, mas os femicídios (mortes relacionadas com a violência de género) aumentaram.

Já no início do ano, um homem matou a mulher, no Barreiro, com recurso a uma tesoura, tendo o crime sido presenciado pelos dois filhos do casal, um de seis e outro de 14 anos, que tentou impedir a agressão.