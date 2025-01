O Governo aprovou esta quinta-feira, em reunião do conselho de ministros, os nomes do novo conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) que será presidido por José Cardoso, substituindo de João Porfírio Oliveira. José Cardoso foi no passado presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

