Governo incluiu concessões CPLP nas contas das “manifestações de interesse” em 2023

O Ministério da Presidência, que tem a tutela da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), conta como manifestações de interesse de 2023 as autorizações concedidas ao abrigo do regime especial para cidadãos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Por isso, afirma que em 2023 as concessões feitas através deste regime - que o Governo revogou no ano passado referindo que a medida significava "porta escancarada para a imigração" - não tiveram um peso de 11%, como mostra a soma das tabelas sobre este regime específico no relatório da AIMA de 2023, citado por alguns políticos esta semana. Contas feitas segundo a lógica do Governo, as manifestações de interesse seriam, assim, de quase 56%.

Isto porque, do total de 328.978 novos títulos concedidos em 2023 referidos no relatório, a esmagadora maioria das concessões de autorização de residência foi feita ao abrigo do novo visto CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa), que representou quase 150 mil títulos, ou seja, 45% do total. A isto o Governo soma os 11% a que corresponde a manifestação de interesse ao abrigo do artigo 88.º (número dois) e do artigo 89.º, que somaram cerca de 35.500 novos títulos.

Esta modalidade permitia a regularização dos trabalhadores que estavam a descontar para a Segurança Social há 12 meses. Em Junho do ano passado o Governo revogou esta hipótese, um dia depois de o anunciar.

Segundo um email enviado pelo Ministério da Presidência, "com a criação do regime previsto no artigo 87-A da Lei de Estrangeiros, os processos de manifestação de interesse de imigrantes nacionais da CPLP foram convertidos para o novo regime". Por isso, "não é correcto afirmar que a manifestação de interesse corresponda a 11% das concessões de autorização de residência em 2023".

Mas este regime não é igual às manifestações de interesse. A 13 de Março de 2023, começou a estar disponível um regime simplificado para cidadãos da CPLP que tivessem apresentado uma manifestação de interesse em 2021 ou 2022, mas também incluía os que tinham vistos CPLP emitidos após 31 de Outubro de 2022, e ainda os cidadãos destes países que tivessem entrado de forma regular em Portugal, mas que não tivessem feito pedido de autorização de residência.

Além disso, os vistos CPLP não tinham, nesse ano, as mesmas condições que as autorizações de residência ao abrigo das manifestações de interesse: sendo um papel com folha A4 e não um cartão como os outros documentos, não permitem a circulação pelo Espaço Schengen como aquelas. As mudanças introduzidas, nomeadamente a equiparação às outras autorizações de residência, ainda não estão disponíveis, mas estima-se que estarão ainda este trimestre.

O líder do PS Pedro Nuno Santos criticou em entrevista ao Expresso a manifestação de interesse, que foi criada em 2017 durante o Governo liderado por António Costa, referindo que produzira um "efeito chamada" de imigrantes. Nessa data, era necessário o trabalhador ter entrado legalmente em Portugal, e ter um contrato de trabalho ou promessa de um. Com as alterações introduzidas em 2019, dispensava-se o visto de entrada legal como condição a quem estivesse a descontar há um ano para a Segurança Social.

Com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a AIMA herdou mais de 400 mil processos pendentes, que correspondem a processos entrados em vários anos, e a maioria corresponde a manifestações de interesse. Foi criada uma estrutura de missão para os resolver. Até agora, segundo os últimos dados do Governo, foram atendidos mais de 185 mil imigrantes e estão por atender 107 mil.

Em Dezembro de 2024, em entrevista ao PÚBLICO/Renascença, o ministro com a pasta disse que 108 mil processos tinham recebido notificação para rejeição, mas as pessoas ainda poderão pagar as taxas em falta e regularizar a sua situação. Até agora, o Estado arrecadou mais de 58 milhões de euros em taxas para a regularização de imigrantes.