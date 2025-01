Um Pouco Mais de Azul: a palavra da semana é razia

A palavra mote do episódio é razia. Rita Figueiras fala-nos da razia que Trump impõe na comunicação, Fernando Alves de como se arrasam vidas e direitos, de Gaza à nossa terra, e Francisco Louçã de como o “choque e pavor” passou da doutrina militar para a política.

Razia e tábua rasa

Fernando Alves

Se eu fizer uma razia, com zê, vai tudo raso, com esse. Nesse caso porque é que não posso fazer uma rasia, com esse? Os dicionários que consultei (o da Academia das Ciências de Lisboa, o Lello Universal e o Houaiss da Língua Portuguesa) não preveem o substantivo rasia, com esse. Nem o verbo razar, com zê.

Mas, em março de 2016, respondendo a alguém razoavelmente perdido na rasoira, o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa admitia que se grafasse com esse a palavra homófona de razia, com zê, dada a sua relação com o verbo rasar que passa tangentes a tudo o que for preciso, com esse.

Se falasse esta nossa língua medida a rasas (quero dizer, antigos alqueires), o que não seria extravagância desmesurada, sendo a palavra tão nutriente como os cereais, o tonitruante Trump usaria comedidamente a palavra “limpar”, quando se referisse a Gaza. Já bastam os cartazes em que um seu desventurado admirador ameaça “limpar Portugal”. Limpeza também é com zê, se traduzirmos os pensamentos destas cabeças que, quando espremem as meninges, não deixam pedra sobre pedra.

Trump fala de Gaza, de deportação de imigrantes, de uma grotesca fixação de género, como um gaseado. Não há Colômbia que não ajoelhe, diante da sua chantagem. Cada frase sua é uma rasoira, um “rolo compressor”, como lhe chamou David Pontes, num editorial do PÚBLICO, esta semana, cujo título faz um voo rasante ao que lá vem: “Começou o reino da crueldade”.

Na boca do tirano que faz boquinhas não há quem não seja posto mais raso do que a lama. Do império da lei e da justiça faz ele tábua rasa. Cada mãozinha sua em gesto afectado no palco mediático é uma soma de polegares virados para baixo. As suas ameaças de continuadas incontinências, são razias que fazem estremecer o chão das notícias. Gaza “limpa” de palestinianos é a sua suja maneira de, retirados para debaixo do tapete os destroços de intermináveis bombardeamentos, arrasar um belo lugar com vista para a praia. O paraíso, como o descreve Trump, é a continuação do inferno por guia de marcha passada a mais de um milhão de palestinianos para o Egipto e para a Jordânia.

Os fazedores de títulos de jornal deveriam estabelecer novos critérios para a utilização do verbo “arrasar”. De tanto recorrerem à fórmula (seja para garantir que Teresa Guilherme “arrasa” um novo produto lançado por Cristina Ferreira, ao qual chama “sprayzinho da treta”, seja para sustentar que a Fesap “arrasa” Montenegro por este alvitrar que Costa Neves iria “pagar para trabalhar”) a opção pelo verbo é claramente desmesurada.

“O ladrão leva tudo raso”, gritava, há cem anos, o padre Jesuíno no romance Andam Faunos pelos Bosques. Nos dias que correm há outra capacidade de organizar razias.

Num jornal de há poucos dias é garantido em tituleira que Miguel Arruda, especialista em razia de bagagens alheias, “arrasa” a direcção do Chega. “Queriam ser eles a expulsar-me. Como me antecipei, estão doidos”, garantiu o mágico dos tapetes voadores de aeroporto. Sem rasoira bastante para “limpar Portugal”, o cavalheiro foi limpando o que pôde. Limpemos na medida do possível as palavras que vão ganhando a sujidade do tempo. Nem que tenhamos de convocar o limpa-palavras de Álvaro Magalhães. Como lembra o poema, “quase todas as palavras/ precisam de ser limpas e acariciadas/ a palavra céu, a palavra nuvem, a palavra mar/ Algumas têm mesmo de ser lavadas, / é preciso raspar-lhes a sujidade dos dias/ e do mau uso”.

Fugitivos da segunda volta

Francisco Louçã

Dentro de uma semana estarão proclamados os candidatos presidenciais do PS e do PSD. É um desenlace fulgurante depois de tanta reflexão, tão cuidada que exigiu o anúncio público de cada uma das suas fases: começou o candidato pela ponderação sobre se devia ponderar, seguiu-se aquela etapa do “ainda bem que me faz essa pergunta, continuo a ponderar”, pelo meio veio a demonstração de que sou tão ponderado, como deve ser um presidente, mas ainda não decidi, atravessa-me ainda a dilaceração da alma entre o sim e o não, depois naturalmente de ter dito que não digo que sim nem que não, havendo ainda lugar a alguma reclamação orgulhosa do meu direito de cidadão, posso ser candidato ao que quiser, como se precisasse de ser explicado. E, pronto, tudo desaba na confirmação de candidatura que o país já dá por certo há anos ou longos meses. Foi um entretenimento e peras.

Ora, não é de esperar que Marques Mendes ou Vitorino desencadeiem uma vaga de fundo de entusiasmo partidário. Não são Marcelo Rebelo de Sousa nem Jorge Sampaio e a diferença salta à vista. Assim, não se espera que qualquer deles seja presidente; de facto, a sua possibilidade de chegarem à segunda volta é diminuta e creio que o sabem melhor do que ninguém. São candidatos para perder. Têm contra eles o facto de serem embaixadores do antigo regime em tempo em que se espera um presidente independente e falta-lhes o fulgor de propostas para o país. Foi por isso que se apresentam sem terem partilhado com o povo mais do que a sua própria figuração, pelo que o que querem fazer é mais misterioso do que a sua indómita vontade de ocuparem o palácio de Belém.

Além do mais, começada a longa saga da sua ponderação, ficaram presos no entretenimento e, para se pouparem ao ridículo da continuação dessa novela, acabam por se apresentar no início do ano – Marcelo, seguro de si, apresentou-se no final do ano. A razão da diferença é óbvia, estes candidatos olham para a sua sombra e têm receio de alternativas que surjam nos seus espaços políticos: Marques Mendes por saber que há candidaturas mais fortes na área do PSD, e Vitorino por ter por certo que uma candidatura independente poderia juntar forças na esquerda e ultrapassá-lo. Em qualquer caso, não deixa de ser espantoso que na primeira eleição desde 1986 que vai ter uma segunda volta, estes candidatos possam nem sequer ter a ambição de lá chegarem.

O regresso de Trump

Rita Figueiras

O regresso de Donald Trump à Casa Branca está a reconfigurar o setor da comunicação norte-americano. Se vários meios, mesmo antes das eleições, seguiram uma estratégia de adaptação por antecipação, outros preferem agora alinhar-se com o novo ambiente político de um modo mais discreto. Em contrapartida, a vida não está fácil para os que caíram na mira do novo presidente, que retalia com processos judiciais e intimidações das entidades reguladoras do setor quem sente como uma ameaça. Por outro lado, a aproximação das plataformas sociais a Donald Trump favorece as suas narrativas de desinformação, articuladas com campanhas de propaganda computacional. Enquanto florescem estas práticas comunicativas enganosas, que utilizam algoritmos, automação e curadoria humana para gerir e distribuir conteúdos, os meios que se pautam por uma informação rigorosa e baseada em factos lutam pela sua credibilidade, e em alguns casos, até, pela sobrevivência.