Agente da PSP Bruno Pinto foi acusado do homicídio de Odair Moniz. MP detectou incongruências no auto e está a investigar. Não refere uso de faca, o que justificaria recurso a arma.

O advogado do agente da PSP acusado do homicídio de Odair Moniz afirma que o seu cliente, Bruno Pinto, nunca escreveu no auto de notícia sobre o sucedido que aquele cidadão cabo-verdiano empunhava uma faca. Ricardo Serrano Vieira garante que foi o agente a redigir aquele documento e que “nunca foi referido que a vítima empunhava uma faca”. O Ministério Público está a investigar suspeitas de falsificação do auto sobre a ocorrência.