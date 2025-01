Da Trump Tower também se vê Belém

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Do 58º andar da Trump Tower em Manhattan, com sua vista privilegiada de Nova York, contemplo, através do Atlântico, uma torre bem mais modesta em altura, mas infinitamente mais rica em significado. A Torre de Belém, com seus 30 metros de história, parece-me acenar do outro lado do oceano. É desta perspectiva única que analiso o que a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos pode significar para a comunidade brasileira em Portugal.

Se há algo que Trump nos ensinou é que muros podem ter efeitos surpreendentes — às vezes, exatamente o oposto do planejado. E, para a comunidade brasileira em Portugal, o retorno do magnata à Casa Branca pode ser como aquele bacalhau que parecia duvidoso no preparo, mas acabou surpreendendo positivamente no prato.

A política comercial protecionista de Trump, aquela do "América Primeiro" que às vezes soa como "América Sozinha", tende a empurrar a Europa para um abraço mais apertado com o Brasil. Portugal, já tradicionalmente aquele primo europeu que sempre nos recebe com uma provinha de vinho e pastéis de nata, pode se tornar um polo ainda mais atraente para empresários brasileiros. Afinal, quando uma porta se fecha no Oeste, uma janela se abre no Leste — com vista para o Atlântico, por sinal.

Com uma eventual restrição do mercado americano a produtos brasileiros, setores como o agropecuário podem se beneficiar da ampliação do comércio com Portugal, que pode servir como uma porta de entrada para o mercado europeu. Produtos como carne bovina, soja e frutas, que enfrentam forte concorrência no mercado norte-americano, podem ter mais incentivos para se consolidar no mercado português e europeu.

Outro setor que pode se beneficiar é o de tecnologia e inovação. Se os EUA restringirem investimentos e parcerias tecnológicas com países emergentes, como já fizeram com a China, empresas brasileiras podem buscar mais cooperação com startups e centros de inovação em Portugal, que tem se tornado um hub tecnológico dentro da Europa. Além disso, o setor energético também pode ganhar impulso, especialmente no campo das energias renováveis.

Da minha posição privilegiada neste arranha-céu, não deixo de notar o contraste simbólico: enquanto a Trump Tower representa o poder vertical do capitalismo americano, a Torre de Belém se projeta horizontalmente como um braço estendido sobre o mar. Uma foi construída para tocar o céu, a outra para abraçar navegantes. E nós, brasileiros, sempre soubemos identificar a diferença entre ostentação e acolhimento.

É fascinante notar como a polarização política nas Américas tem transformado Portugal no equivalente àquele amigo sensato que oferece o sofá quando a festa em casa está muito agitada. E os brasileiros, com nossa tradicional capacidade de adaptação (e de encontrar lugares que vendem pão de queijo), estamos cada vez mais à vontade neste cenário.

Para a comunidade brasileira já estabelecida em terras lusitanas, o momento é como um fado contemporâneo: tem seus momentos de melancolia, mas também suas oportunidades de alegria. A volatilidade nos mercados globais exigirá a mesma flexibilidade que usamos para nos adaptar ao "pequeno-almoço" no lugar do "café da manhã". Enquanto Trump constrói seus muros metafóricos e literais, a comunidade brasileira em Portugal prova que pontes — especialmente aquelas sobre o Atlântico — são bem mais interessantes.

E quem sabe, no final, não descobrimos que o verdadeiro Make America Great Again era fazer as Américas ainda mais próximas de Portugal? Que os governos de ambos os países tenham a capacidade de posicionarem-se estrategicamente diante desta nova ordem que se avizinha.