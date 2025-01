Para professores, universidades devem ser mais transparentes na validação de diplomas

Governos do Brasil e de Portugal pretendem reforçar a autonomia das universidades no reconhecimento de diplomas universitários durante a Cimeira Luso-Brasileira. Docentes questionam a decisão.

Professores brasileiros que moram em Portugal e têm enfrentado uma série de entraves para chegar às salas de aulas estão cobrando uma posição mais dura do Brasil durante a reunião de cúpula com Portugal que será realizada em Brasília, em 19 de fevereiro. Os dois países já acertaram que, no comunicado final do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro Luís Montenegro, será incluído um trecho ressaltando que as universidades dos dois lados do Atlântico têm autonomia para decidir sobre o reconhecimento de diplomas profissionais.

Segundo o professor Ricardo Jacob, que leciona eletrotecnia e representa o grupo Lecionar em Portugal, com mais de 300 docentes brasileiros, a autonomia das universidades para o reconhecimento de diplomas já existe. “O grande problema nessa questão é a falta de transparência no processo. A depender da universidade e do coordenador que fica responsável pelo reconhecimento dos diplomas, as coisas podem andar para trás, com uma infinidade de problemas, ou para frente”, diz. Ou seja: “Não há um critério definido, transparente, para o reconhecimento. Isso nos prejudica muito”.

Jacob lembra que, de 2022 para cá, a situação se complicou ainda mais para os professores brasileiros que tentam lecionar em Portugal. “Há vários casos em que os diplomas são validados pelas universidades, mas o processo é barrado pela Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), vinculada ao Ministério da Educação. Têm-se o reconhecimento específico, mas a DGAE simplesmente ignora que tenhamos feito pedagogia no Brasil. Ignora, inclusive, um documento emitido pelo Governo brasileiro reforçando que somos profissionais”, ressalta. “Simplesmente, exige dos docentes que façam um mestrado em Portugal, quando bastaria avaliar com critério técnico nossa formação.” Procurado para dar esclarecimentos, o Ministério da Educação não respondeu.

Foto O professor Daniel Abreu, que liderou uma petição junto à Assembleia da República, se diz pessimista com autonomia maior das universidades para reconhecimento de diplomas Arquivo pessoal

Responsável pela petição que abriu as portas da Assembleia da República para um debate sobre a situação dos docentes brasileiros, o professor Daniel Abreu está há cinco anos tentando a habilitação para dar aulas em Portugal. Ele é formado em Letras, português e espanhol. “É preocupante que os governos do Brasil e de Portugal tenham acertado dar mais autonomia às universidades para a validação de diplomas. Na verdade, o que deveria ser tratado (na Cimeira Luso-Brasileira que será realizada em Brasília) é a facilitação para o processo de reconhecimento da nossa formação”, assinala. “Se não houver avanços nesse sentido, continuaremos sendo prejudicados. Posso dizer que estou bastante pessimista”, frisa.

Processos na Justiça

Na avaliação da professora de história Miriam Benevides, os tratados de reciprocidade entre Brasil e Portugal estão sendo desrespeitado em relação ao reconhecimento de diplomas universitários. “Assim como as universidades, com toda a autonomia que têm, usam as regras que acharem mais conveniente para a validação dos diplomas, a DGAE muda de posição a todo instante. Pior: cria sérias confusões, como exigir que um professor de biologia tenha lecionado sobre geologia. O que uma coisa tem a ver com outra? Nada. Mas é a forma que encontra para barrar a entrada de docentes brasileiros no mercado”, destaca.

Foto Professora de história, Miriam Benevides acredita que regras mais claras para a validação de diplomas fará bem ao sistema educacional português Arquivo pessoal

Ela conta que só conseguiu a habilitação para ensinar história em Portugal porque insistiu, mesmo com todos os percalços. “Dei entrada no meu processo em 2018, quando me mudei do Brasil. Naquele momento, eram pouquíssimos os professores que tinham conseguido autorização para lecionar no país. No meu caso, sempre exigiam um documento a mais. Consegui a validação do diploma, mas, quando cheguei à DGAE, exigiram medidas compensatórias, como um estágio que, na verdade, era um mestrado. Cursei três cadeiras. Demorei um ano e meio para concluir essa etapa, por causa da pandemia”, lembra. “Sei que, agora, estão exigindo que os brasileiros façam quatro cadeiras no mestrado. É mais dinheiro para as universidades”, complementa.

Segundo o professor Ricardo Jacob, a mulher dele, professora de história no Brasil, está há quase quatro anos tentando chegar às salas de aula em Portugal, que se ressente da falta de docentes, a ponto de milhares de estudantes ficarem sem estudar várias matérias. “Cansada de esperar, ela decidiu entrar com uma ação na Justiça para ter os seus direitos reconhecidos. A decisão do Tribunal ainda não saiu”, relata. Essa judicialização, acreditam os docentes, poderá se tornar uma rotina.

Entenda como se dá o reconhecimento de diplomas O primeiro passo para o reconhecimento de um diploma brasileiro em Portugal começa pelo preenchimento de um requerimento no site da Direção-Geral de Ensino Superior (DGES), subordinado ao Ministério da Educação. A partir daí, o pedido é encaminhado à universidade escolhida pelo requerente. Ao chegar à instituição de ensino, a requisição é encaminhada ao departamento responsável pelo respectivo curso. “Isso significa que, para cada curso diferente, teremos pessoas diferentes a analisar os pedidos. As universidades não têm uma equipe específica para fazer essa análise. O pedido será analisado pelo dirigente máximo da instituição de ensino superior ou por quem ele nomeie para esse fim e por dois professores de disciplinas da área científica na qual se insere a especialidade ou a área de formação em que é requerido o reconhecimento específico”, explica o professor de eletrotecnia Ricardo Jacob. Em Portugal, o Decreto-Lei nº 66/2018 estabelece as regras para o reconhecimento de nível específico de uma graduação. Pelo capítulo I, Artigo 3º, alínea “i”, os critérios para a validação do diploma de ensino superior estrangeiro levam em conta a duração e o conteúdo programático da área de formação, o ramo de conhecimento ou as especialidades. “Mas tal definição não deixa claro se a semelhança entre os cursos será de 100%, 80% ou outro percentual. Isso acaba por ficar a critério do departamento da universidade que está analisando o pedido de validação dos diplomas”, reforça Jacob Processo de Bolonha Outra questão relevante é que os cursos brasileiros têm uma estrutura muito diferente dos cursos portugueses, que seguem o que foi determinado pelo Processo de Bolonha, assim como todos os cursos da União Europeia. O Processo de Bolonha define que o curso superior é dividido em dois ciclos: o primeiro, chamado de licenciatura, e o segundo, denominado mestrado. No Brasil, a licenciatura é o curso que habilita uma pessoa para lecionar no ensino básico (ensinos fundamental e médio). As licenciaturas contemplam a parte técnica, a pedagógica, a de psicologia, o estágio em mais de uma escola e a defesa de uma monografia perante um júri. “Sendo assim, os conceitos de licenciatura em Portugal e no Brasil são completamente diferentes. Uma licenciatura brasileira deveria ser reconhecida como uma licenciatura portuguesa com o mestrado de ensino integrado. Muitos professores de universidades portuguesas que analisam os documentos dos brasileiros desconhecem essa situação”, explica a professora Miriam Benevides. No Processo de Bolonha, há o Sistema de Créditos Europeus de Transferência e Acumulação (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) e a carga horária. Os créditos ECTS são uma unidade de medida que quantifica o volume de trabalho acadêmico realizado pelos estudantes, incluindo horas de aula, estudo individual, preparação para exames, trabalhos práticos, estágios, etc. Um crédito ECTS representa de 25 a 30 horas de trabalho do estudante. No Brasil, apesar de algumas universidades utilizarem o termo “crédito”, a contagem é diferente. Não são computadas horas de estudo individual, de preparação para exames e de trabalhos práticos. Para a composição do número de créditos, são levados em consideração as horas presenciais em sala, as horas de estágio e as horas destinadas à monografia. “Tal discrepância na contagem de créditos/carga horária entre os cursos dos dois países faz com que uma licenciatura com duração de 4,5 anos no Brasil tenha uma carga horária menor que uma licenciatura de tês anos em Portugal”, afirma Jacob. Custos O custo do reconhecimento específico de um diploma varia de € 500 a € 1.000. Caso o requerente tenha o processo indeferido, além de perder o dinheiro, fica impedido de entrar com o pedido de reconhecimento específico em qualquer outra universidade, conforme previsto no decreto-lei número 66/2018, Capítulo II, Artigo 4º, alínea “4”. Se o professor quiser trabalhar em Portugal, depois de obter a validação específica do diploma, deverá dar entrada no pedido de reconhecimento profissional junto a DGAE. O decreto-lei número 66/2018, capítulo IV, artigo 20º, alínea 1, garante "aos titulares de graus ou diplomas conferidos por instituição de ensino superior estrangeira, cujo nível, duração e conteúdo programático sejam idênticos ao de graus ou diplomas de uma instituição de ensino superior portuguesa reconhecida, a totalidade dos direitos inerentes à titularidade do grau acadêmico ou diploma de ensino superior português correspondente". "Contudo, a DGAE reanalisa o diploma brasileiro e, conforme o curso em questão, exige que o requerente faça medidas compensatórias, como um mestrado. As medidas de compensação (assim como todo o processo de reconhecimento profissional) estão previstas na Portaria número 967/2009", explica o professor. Compensações Apesar de a DGAE ser a responsável por exigir as compensações, quem implementa as medidas são as universidades com as quais têm convênios. Se o titular do pedido de validação do diploma morar no Porto, no Algarve ou nos Açores, terá de se deslocar para Lisboa para realizar tais medidas. Ainda que as compensações estejam previstas na Portaria de número 967/2009, algumas universidades não dão a opção de escolha e até exigem que o requerente faça o mestrado de ensino. Segundo os professores brasileiros, ao ser questionado sobre o fato de a universidade não estar obedecendo a legislação, "o órgão do Ministério da Educação responde que a instituição de ensino tem autonomia para implementar as medidas compensatórias". “Os requerentes não entendem como a autonomia da universidade pode se sobrepor a uma portaria” assinala o professor Jacob. “Por isso, as pessoas que fizeram curso superior no Brasil precisam de regras claras, transparentes e objetivas nos processos de reconhecimento específico de diplomas e de reconhecimento profissional (professores). Não podem ficar sujeitas a interpretações de leis por pessoas que, muitas vezes, não estão preparadas para tal função”, diz.