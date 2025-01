Faça um filme no carnaval de Lisboa. É a proposta de Fabiano Cafure, do canal O Cubo

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Quer aprender a fazer um filme em quatro semanas? Pois é isso o que propõe o curso Faça um Filme, do canal O Cubo, plataforma online de produção audiovisual em língua portuguesa e do Instituto Kreatore. A formação é aberta para todos. “Não precisa saber sobre cinema, pode ser para quem nunca fez uma filmagem”, explica Fabiano Cafure, que dirigiu mais de 30 produções, incluindo Eu te amo Renato, o primeiro filme feito para a Internet, que teve mais de 20 milhões de visualizações e recebeu uma menção honrosa no Rio Festival Gay de Cinema 2013.

O objetivo é mostrar que produzir um filme é muito mais do que pegar em uma câmera ou em um celular e começar a filmar. “O projeto vai do zero ao 100. Começamos com direitos autorais e o pré-roteiro e seguimos com a pré-produção, a decupação do roteiro, o figurino, as noções de fotografia, os equipamentos, o trabalho do som, a filmagem e, na última aula, a finalização do filme”, resume Cafure.

O curso começa em 8 de fevereiro e terá, no máximo, 15 vagas, a € 490 (R$ 3 mil) por pessoa. Como está chegando o carnaval, a meta é realizar um filme sobre a festa. “É o primeiro curso temático que fazemos”, diz Cafure, fluminense de Valença, interior do Rio de Janeiro. A duração do curso será de um mês. “As aulas vão das 10h da manhã às 18h. Nos primeiros finais de semana, serão somente aos sábado. Nos outros, com ensaios e filmagem, o curso incluirá também o domingo”, detalha.

Filme em festival

A obra que sairá no final, uma produção coletiva, será de ficção. “A ficção é a mais complexa. Se uma pessoa faz ficção, sabe fazer todos tipos de filme”, explica Cafure, que também dirigiu a série Todo tempo do mundo, disponível na Amazon Prime e que é uma continuação do filme Eu te amo Renato.

O cineasta já organizou 19 edições do Faça um Filme. “Começamos em 2013. Todas as obras podem ser vistas no canal O Cubo. E o filme do novo curso vai para o Festival Internacional O Cubo de Cinema em Língua Portuguesa”, ressalta.

Entre os que já frequentaram os cursos dados por Cafure estão as atrizes Patrícia Campos — que também dá aulas de representação —, Giulia D’Santi, a diretora de atores Mariana Ballardin e o ator, diretor e roteirista Patrick D’Orlando, que fez a série Secreto LX.

Faça um filme Início das aulas: 8 de fevereiro; Duração do curso: um mês, sendo 10 aulas aos finais de semana, das 10h às 18h; Custo: € 490 (R$ 3 mil); Número de participantes: mínimo de 5 e máximo de 15; Local: Rua Domingos Sequeira, nº 13, Loja; Inscrições: canalocubo.com.

