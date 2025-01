Com documentos vencidos, imigrantes enfrentam ameaças de perder direitos básicos

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A catarinense Lígia Cristina de Brito, 57 anos, está muito preocupada. Na terça-feira (28/01), ela foi ao hospital público no qual faz tratamento de câncer de mama e, assim que chegou à recepção para se identificar, a atendente perguntou se ela tinha outro documento porque o cartão de residência dela em Portugal estava vencido desde dezembro. “Tive de reagir. Disse que estou tentando renovar o cartão junto ao IRN (Instituto dos Registros e do Notariado), mas ninguém me atende. Ressaltei, ainda, que há um decreto do Governo estendendo o prazo de validade dos títulos de residência até 30 de junho de 2025. Ela não sabia disso”, conta.

Problema semelhante enfrenta a brasiliense Regina Célia Amarante (nome fictício, pois ela teme represálias), que se diz “à beira de um estado de nervos”. Há pouco mais de uma semana, ela foi avisada pela escola onde os dois filhos estudam que, se eles não estiverem com os documentos atualizados até a data da renovação das matrículas, perderão as vagas. “Fiquei transtornada diante da possibilidade de ver meus filhos sem estudar. E o problema não é nosso, é do IRN, que simplesmente deixou de renovar as autorizações de residência que estão vencidas”, ressalta.

Lígia Cristina de Brito já foi questionada no hospital em que faz tratamento de câncer de mama sobre documento vencido

Tanto Lígia quando Regina se sentem reféns de uma burocracia emperrada, que tem imposto prejuízos há muitas pessoas. O serviço de renovação de residência de imigrantes em Portugal foi assumido pelo IRN depois da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em outubro de 2023. O órgão, que está sob a tutela do Ministério da Justiça, não foi preparado para receber tal demanda. Com um número escasso de profissionais e um sistema de informática ultrapassado, está próximo de um colapso. Não há um número oficial sobre o total de imigrantes com os títulos de residência vencidos, mas se sabe que são dezenas de milhares.

A situação do IRN á tão caótica, que também os processos que envolvem pedidos de cidadania portuguesa estão encalhados. Há mais de 420 mil requisições em análise, sem prazos para deferimento ou não. Nem mesmo o novo sistema de análise documental, que usa a inteligência artificial para validar as informações, está ajudando. Na verdade, as falhas têm sido constantes. Por dias seguidos, a plataforma fica fora do ar e muitos cidadãos que estão à espera da nacionalização têm sido surpreendidos com dados errados em seus processos. Até o sexo deles o sistema já trocou. “O que estamos vendo no IRN é muito sério”, afirma a advogada Simone Marins.

Diante de todos os transtornos que tem causado aos imigrantes, o IRN se fechou em copas. Optou pelo silêncio em vez de dar a satisfação que todos esperam de um órgão público mantido com dinheiro de impostos pagos pela população. Procurado pelo PÚBLICO Brasil, o instituto não respondeu. “Estamos nos sentindo desamparados”, diz Lígia Cristina. Além do risco de perder o tratamento médico, ela teme não poder viajar para a França, quando for marcada a esperada entrevista na Embaixada dos Estados Unidos para a obtenção do green card. Com esse documento, ela poderá ficar mais perto da filha que vive na terra do Tio Sam.

“A falta de informação é cruel, só contribui para aumentar a nossa insegurança”, complementa Regina Célia, cujo título de residência venceu em outubro passado. Para ela, seria mais fácil se os pedidos de renovação dos documentos fossem feitos online, como ocorria nos tempos do SEF. “O IRN tem todas as nossas informações. Creio que não há necessidade de apresentarmos os nossos dados novamente. Mas, mesmo que esse seja o caminho, não há problemas da nossa parte. O que queremos é ter a documentação em dia. É questão de cidadania”, frisa. "Agora, meus filhos estão ameaçados de ficarem sem escola. Daqui a pouco, não teremos mais acesso à saúde e eu posso não ter meu contrato de trabalho continuado, pois já estou na situação de indocumentada”, emenda.

Para a advogada Simone Marins, a máquina estatal portuguesa está ultrapassada. "É preciso arrumar a casa", diz

Para a advogada Simone Marins, há um problema claro na máquina estatal portuguesa. A AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo) está com mais de 400 mil processos pendentes de autorização de residência. O IRN não consegue sequer fazer a renovação dos documentos vencidos. “Por isso, tanta gente está recorrendo à Justiça”, assinala. “É preciso arrumar a casa, varrer a poeira. De nada adianta fazer remendos, se os canos continuarem furados”, acrescenta. O correto, acredita ela, seria o Governo fazer uma ampla integração de todos os órgãos públicos, para que a troca de informações se tornasse mais rápida e eficiente.

No entender do também advogado Fábio Pimentel, a descoordenação do Governo é um grande problema. E isso se escancara quando uma atendente de hospital público não sabe que há um decreto que estende o prazo de validade dos documentos de imigrantes. “Está faltando comunicação. A burocracia não pode ser um entrave para que cidadãos que cumprem com suas obrigações perante o Estado sejam punidos”, destaca. Ele alerta, ainda, que, sem documentos válidos, os imigrantes perdem o direito à mobilidade, pois não podem sair do país sob o risco de sofrerem sérias restrições. “Particularmente, estou me sentido refém em Portugal. Minha vida está travada”, lamenta Lígia Cristina.