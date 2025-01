Sondagem: sem candidatura oficial, Gouveia e Melo à frente de pelotão de candidatos às presidenciais

O militar venceria com vantagem folgada frente a qualquer adversário da segunda volta. André Ventura surge em segundo, com uma vantagem marginal para os nomes socialistas e sociais-democratas.

As eleições presidenciais ainda estão a um ano de distância e sem candidatos definidos nos vários espectros políticos. Mas Henrique Gouveia e Melo, agora almirante na reserva, continua a ser o favorito a Belém, de acordo com a sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC/Expresso divulgada esta quinta-feira.

De acordo com a sondagem, a primeira para as presidenciais feita com uma lista fechada de candidatos, Gouveia e Melo parte com 25% das intenções de voto. O principal nome para avançar à segunda volta com o militar seria André Ventura (16%), com uma vantagem curta para António José Seguro (15%) e Luís Marques Mendes (13%).

No caso de o candidato apoiado pelo Partido Socialista ser António Vitorino (em detrimento de Seguro), as posições manter-se-iam, mas com o antigo comissário europeu a perder um ponto percentual. Num cenário em que o candidato socialista fosse Mário Centeno – já afastado pelo próprio –, o governador do Banco de Portugal seria o único a destronar Ventura na corrida à segunda volta, com 17% dos votos.

Nos cenários de segunda volta, Gouveia e Melo venceria sem grandes dificuldades frente a qualquer adversário. A vantagem mais ressonante é frente a André Ventura (53% contra 16%), diminuindo frente aos candidatos socialistas ou sociais-democratas.

António José Seguro e António Vitorino ficariam a 29 pontos percentuais do militar (45% contra 16%). No caso de Marques Mendes, a distância seria de 23 pontos percentuais (43% contra 20%).

A sondagem foi realizada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) e pelo Iscte - Instituto Universitário de Lisboa (Iscte-IUL) para a SIC/Expresso. O trabalho de campo decorreu entre os dias 9 e 20 de Janeiro de 2025, com a obtenção 805 entrevistas válidas de um total de 3039 contactos de lares elegíveis. A margem de erro máxima para uma amostra aleatória simples de 805 inquiridos é de +/- 5,00% para um nível de confiança de 95,5%. A amostra foi seleccionada de forma aleatória junto de eleitores portugueses recenseados e estratificada por género, idade e região.