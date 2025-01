Quase um ano depois das legislativas, AD e PS não descolam. Embora o PS tenha caído nas intenções de voto face a Novembro, a AD não conseguiu captar estes insatisfeitos. A conclusão é do barómetro da Intercampus realizado para o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e CMTV, com recolha de respostas entre 21 e 26 de Janeiro. De acordo com o barómetro, o número de indecisos aumenta, mas as duas maiores forças políticas, PS e AD (PSD e CDS) continuam num empate técnico, com o PS numa quase invisível vantagem. Comparativamente a Novembro de 2024, o PS cai 2,4 pontos percentuais, enquanto a AD perde 1,6 pontos percentuais: ou seja, a AD fica com 24,4% dos votos e o PS com 24,7%.

Uma vez que a recolha de respostas só terminou no domingo, esta sondagem poderá já reflectir as declarações de Pedro Nuno Santos ao Expresso sobre a imigração.

O barómetro, realizado com base em 638 entrevistas, mostra que o Chega sobe ligeiramente nas intenções de voto apesar da polémica em torno do seu agora ex-deputado, Miguel Arruda, arguido no caso de roubo de bagagens no aeroporto.

O Jornal de Negócios cita ainda a popularidade do Governo, com o primeiro-ministro (3,1 pontos) mais popular do que o Presidente da República (2,8 pontos) e Ana Paula Martins, ministra da Saúde, como a governante menos popular.

Mais um empate

Também o Expresso avança esta quinta-feira com uma sondagem feita pelo ICS e ISCTE, com trabalho de campo da GFK Metris, que conclui que se as eleições fossem hoje, pouco ou nada mudaria no panorama nacional. Nesta sondagem, a Aliança Democrática (AD) mantém-se à frente nas intenções de voto, com 26%, mas a sua vantagem em relação ao PS continua curta, uma vez que o partido liderado por Pedro Nuno Santos conseguiria captar 24% dos votos. Já o Chega reuniria 14% dos votos e 16% dos inquiridos não sabem em quem votariam.

Sublinhe-se que a sondagem, feita com uma amostra de 805 entrevistas consideradas válidas, foi realizada entre 9 e 20 de Janeiro, ou seja, depois da demissão do director executivo do SNS, Gandra d'Almeida, mas antes da demissão de Hernâni Dias, bem como da entrevista de Pedro Nuno Santos ao Expresso, na qual defende uma imigração mais regulada.

Caso não se conte com os indecisos, então as percentagens subiriam, mas os resultados ficariam os mesmos. A AD conseguiria 33% e o PS 30% (uma diferença que cabe dentro da margem de erro de 3,5%), próximos dos 28% que tiveram nas eleições legislativas de 2024. Já o Chega ficaria com 17% (nas legislativas chegou aos 18%).

Montenegro: nem bom, nem mau

Já a popularidade do primeiro-ministro, Luís Montenegro, está nos 5,1, numa escala de 0 a 10. Pouco diferente surge Pedro Nuno Santos, avaliado com 4,7 pontos.

Quanto ao trabalho do Governo, 45% dos inquiridos considera que a equipa de Montenegro merece avaliação negativa, entre o “mau” (35%) e “muito mau” (10%). Porém, quase em igual medida, 40% dos inquiridos considera que o Governo está a fazer um “bom” trabalho.

Apesar dos anúncios deste executivo, para 44% dos inquiridos a economia “piorou” ou “piorou muito”. Por outro lado, 43% dos eleitores não notam mudanças significativas em relação ao anterior executivo. Mesmo apesar dos acordos deste executivo com várias carreiras da Administração Pública (professores, polícias, militares, médicos ou enfermeiros), uma parte significativa dos inquiridos considera que o país não melhorou, nem piorou com Montenegro e a mudança de primeiro-ministro não trouxe grandes alterações à vida dos portugueses.