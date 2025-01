PCP quer que associações militares passem a poder negociar estatuto remuneratório

Para o PCP, “não tem existido, da parte de sucessivos governos, uma verdadeira cultura de diálogo com as estruturas representativas dos militares”.

O PCP apresentou esta quinta-feira um projecto de lei para que as associações militares passem a ter o direito de negociar o estatuto profissional, remuneratório e social das Forças Armadas e de representar legalmente os seus associados sobre essa matéria.

Num projecto de lei que deu entrada na Assembleia da República, o PCP considera que “não tem existido, da parte de sucessivos governos, uma verdadeira cultura de diálogo com as estruturas representativas dos militares”.

“Pelo contrário, em diversos momentos da nossa história recente, os dirigentes associativos militares têm sido prejudicados e mesmo perseguidos disciplinarmente por actos praticados no estrito exercício" das suas responsabilidades associativas, acusa o partido, que acrescenta que os executivos têm também ignorado as posições das associações quando adoptam medidas que dizem respeito à condição militar.

“Se é uma evidência que as leis que regulam o direito de associação dos militares não têm sido cumpridas pelos governos e pelos chefes militares, designadamente no que se refere aos seus direitos de participação, é também muito evidente que as próprias leis vigentes sobre essa matéria estão muito aquém do que seria exigível em pleno século XXI”, considera o PCP.

O partido defende que é necessário reforçar os direitos associativos dos militares, garantindo em particular que as associações passam a ter “direito a uma efectiva negociação e a representar em juízo os respectivos associados em matérias respeitantes ao seu estatuto profissional, remuneratório e social”.

“Constitui um importante aspecto para o aprofundamento da democracia e uma contribuição para a resolução de problemas com que os militares e as Forças Armadas se confrontam”, refere-se.

O PCP propõe assim que, na lei do direito de associação profissional de militares, passe a estar estipulado que essas associações têm o direito de “negociar com as entidades competentes as questões relativas ao estatuto profissional, remuneratório e social dos militares”.

Actualmente, a lei estipula apenas que essas associações têm de “ser ouvidas sobre as questões do estatuto profissional, remuneratório e social dos seus associados”.

O exemplo exterior

Além desta alteração, o partido quer também que as associações passem a ter o direito de “participar na elaboração de legislação respeitante ao seu âmbito de actividade”, assim como de “representar em juízo os seus associados, individual ou colectivamente, em processos respeitantes ao seu estatuto profissional, remuneratório e social”.

Na exposição de motivos deste projecto de lei, o PCP defende que estes direitos não são “algo inédito ou inovador”, salientando que há países europeus em que os militares “têm inclusivamente reconhecido o direito à constituição de sindicatos”.

“Em vários países da Europa, foram reconhecidas às estruturas representativas dos militares efectivos poderes de negociação e representação, em juízo e fora dele, nomeadamente na Dinamarca, Holanda, Suécia, Bélgica, Finlândia, Alemanha e Irlanda, sem que o desempenho operacional dos militares tenha sido afectado”, refere o partido.

Pelo contrário, acrescenta o PCP, essas novas prerrogativas “acentuaram a consciência dos deveres, direitos e exercício da efectiva cidadania” dos militares.

Existem actualmente três associações militares: a Associação de Praças (AP), a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) e a Associação Nacional de Sargentos (ANS).