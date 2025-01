Parlamento vota lei sobre terrorismo online com dúvidas de constitucionalidade

O Governo apresentou um pedido de autorização legislativa para aprovar alterações nas competências da PJ. Toda a oposição, com excepção do Chega, fala em “inconstitucionalidade”.

O Parlamento vota esta sexta-feira o pedido de autorização legislativa do Governo que coloca a Polícia Judiciária (PJ) a combater terrorismo online, com toda a esquerda – e a Iniciativa Liberal – contra o diploma, por o considerar inconstitucional. Porém, PSD, CDS e Chega bastarão para que o Governo consiga luz verde e avance com as alterações.