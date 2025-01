Mortágua vê com “bons olhos” investigação do MP ao caso dos despedimentos de trabalhadoras

A líder do Bloco de Esquerda espera que o inquérito permita “desmentir as notícias falsas” e mostrar que o Bloco procurou “proteger as trabalhadoras”.

Mariana Mortágua diz ver com "bons olhos" a investigação do Ministério Público (MP) ao despedimento de trabalhadoras do Bloco de Esquerda (BE) que tinham sido mães recentemente, esperando que se venha a confirmar que o partido procurou "proteger" as mesmas. E não só afasta que tenha sido cometida qualquer ilegalidade, como recusa que o caso retire "legitimidade política" ao Bloco.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, horas depois de o Observador ter avançado que o MP abriu um inquérito criminal, a líder do BE divulgou que o MP "não contactou o Bloco de Esquerda" nem "pediu qualquer informação ou esclarecimento". Mas mostrou-se disponível para "prestar todos esses esclarecimentos e informações quando o MP entender pedi-las".

Mortágua defendeu que vê "com bons olhos esta investigação" porque "vai permitir desmentir as notícias falsas que têm saído e confirmar que a actuação do Bloco teve um único propósito: proteger as trabalhadoras e encontrar condições que fossem mais favoráveis" àquelas que estariam associadas à extinção das suas comissões de serviço. Comissões essas que, sublinhou, têm um "estatuto de confiança política associado", podendo "ser terminadas a qualquer momento" e "sem justificação".

A bloquista voltou, por isso, a garantir que "o Bloco cumpriu a lei" e ainda que o mecanismo usado pelo partido para compensar as trabalhadoras pela cessação do seu vínculo "foi feito sem prejuízo" para as mesmas e "para a Segurança Social", bem como "às custas exclusivas do Bloco".

Em causa está o facto de o BE ter despedido duas trabalhadoras recém-mães no âmbito de um processo mais alargado de extinção de 30 postos de trabalho devido à redução da subvenção pública do partido, ditada pela perda de 14 deputados nas eleições legislativas de 2022. Em vez de pagar indemnizações às trabalhadoras, o BE realizou novos contratos de trabalho de oito meses, entre Março e Dezembro de 2022, por alegadamente serem mais vantajosos.

"A posição que defende a direcção é que não houve qualquer ilegalidade neste processo. Todos os trabalhadores saíram por extinção do vínculo da comissão de serviço", vincou. Mortágua admitiu apenas que houve um "erro de procedimento" na "forma de contacto com as trabalhadoras" que, justificou, "foi feito num momento de pressão" em que o Bloco quis "dar resposta o mais rapidamente possível".

Líder do BE não retira consequências

Questionada pelos jornalistas sobre se este caso retira "legitimidade política" ao partido, garantiu que não: "Não põe em causa todo o património de defesa dos trabalhadores, das mulheres, do feminismo" porque "as acções que o Bloco tomou foram para proteger essas pessoas", sustentou. E recusou também tirar consequências políticas — Mortágua não era coordenadora do partido à época, mas era dirigente —, apontando que as "decisões no Bloco são tomadas colectivamente" e que os "erros no procedimento" são "assumidos pela direcção".

Quanto à contratação de Catarina Martins após a sua saída da Assembleia da República, como o Observador noticiou, apesar de o partido alegadamente não ter meios para manter outros trabalhadores, a coordenadora do BE explicou que esse contrato teve uma duração de "poucos meses" com o objectivo de prestar "apoio à candidatura" às eleições regionais da Madeira.

Há ainda outras duas ex-trabalhadoras do Bloco no Parlamento Europeu cujos contratos foram terminados. Mariana Mortágua explicou que uma "saiu por vontade própria" e outra porque era assistente do eurodeputado José Gusmão que não foi reeleito nas europeias de 2024. "Esse vínculo extinguiu-se pelo Parlamento Europeu", disse.

O Ministério Público abriu um inquérito criminal sobre este caso, tendo o procurador-geral, Amadeu Guerra, dito aos jornalistas esta quinta-feira que existem "indícios de falsificação". O caso foi primeiramente noticiado pela Sábado e motivou uma queixa do Bloco à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).